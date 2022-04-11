Президент України Володимир Зеленський закликав світові компанії розірвати всі зв’язки з Росією через розв’язану нею повномасштабну війну проти нашої держави.

Про це він заявив сьогодні під час звернення до парламенту Південної Кореї.

Зеленський зазначив, що після початку повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну у світі сформувалася антивоєнна коаліція. Проти Росії вже застосовані безпрецедентні санкції.

Водночас президент зазначив, що їх недостатньо, адже Росія поки що не має наміру зупинятися. А тому потрібно ще більше блокувати російські банки та запровадити нафтове ембарго. Свій внесок повинні зробити й світові компанії.

– Це означає, що потрібно зробити значно більше. І не тільки на державному рівні. Потрібно повністю розірвати зв’язки російських банків зі світовою фінансовою системою. Потрібно обмежити російський експорт енергоресурсів, передусім нафти. Але також потрібно, щоб світові компанії перестали бути спонсорами цієї варварської держави, яка вважає, що має право руйнувати життя народів, сіяти по світу бідність, безправ’я та смерть. Що більше компаній припинять торгувати з Росією, працювати на території РФ, платити податки російській державі, тим швидше розум переможе. Росії доведеться полишити войовничість і шукати компромісів зі світом, – наголосив Зеленський.

Він нагадав, що Москва дійшла вже до того, що відверто шантажує світову спільноту ядерною та хімічною зброєю.

Президент нагадав, як корейці в 1950-х роках також захищали свою свободу. І тоді вони вистояли, оскільки світ їм допомагав. Глава держави зазначив, що зараз Україна прагне такої ж допомоги.

– Немає і не може бути надії, що Росія просто сама собою зупиниться. Немає і не може бути надії, що розум переможе, і російське керівництво просто відмовиться від продовження цієї війни. Росію можна тільки змусити це зробити. Можна тільки змусити шукати мир. Змусити перестати знущатися над людьми, поважати незалежне життя сусідніх народів. Змусити залишити територію України, – заявив він.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський поінформував, що Україна та Велика Британія працюватимуть над посиленням міжнародної антивоєнної коаліції, щоб зупинити РФ. Таку заяву український лідер зробив після зустрічі з британським прем’єром Борисом Джонсоном.

11 квітня міністри закордонних справ країн Євросоюзу зібралися на засідання в Люксембурзі. Ключовою темою є ситуація довкола України. Серед іншого, міністри ЄС планували обговорити подальші антиросійські санкції.