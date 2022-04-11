Країна-агресор Росія не зупиниться на Україні й може вдатися до військової агресії проти інших держав як Європи, так і Азії.

Про це сьогодні заявив президент України Володимир Зеленський під час свого звернення до парламенту Південної Кореї.

– Це війна Росії не просто на підкорення України. Це тільки перший крок. Спочатку РФ хоче знищити нашу незалежність, нашу державу, пошматувати її. Хоче знищити усе, що робить нас українцями, робить нас окремою нацією. А потім піти далі в Європу, далі в Азію, – наголосив він.

Президент розповів, що на тимчасово захопленій території України російські окупанти цілеспрямовано шукали вчителів, людей, пов’язаних із армією та функціонуванням держави, активістів та журналістів. Тобто всіх, хто виховував і захищав українську національну ідею.

Зеленський поінформував, що таких людей окупанти викрадали та свідомо вбивали.