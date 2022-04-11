Президент України Володимир Зеленський закликав Південну Корею допомогти нашій державі зброєю, щоб була змога протистояти повномасштабній агресії РФ.

Про це глава держави заявив під час свого звернення до парламенту Південної Кореї.

Зеленський розповів, що Україна вже 47-му добу протистоїть повномасштабному вторгненню РФ, до якого Росія готувалася протягом десятиліть і витратила на це колосальні фінансові ресурси, отримані, зокрема, за експорт нафти та газу.

– Це сотні мільярдів доларів, отримані за експорт нафти, газу і спрямовані на виробництво та накопичення озброєнь, а також і людський ресурс. Вже близько 2 тис. ракет випущені Росією по наших містах. Артилерійські снаряди просто неможливо порахувати, – зазначив президент.

Він поінформував, що РФ знищила ракетними ударами вже сотні інфраструктурних об’єктів, які забезпечували нормальне економічне та соціальне життя в Україні. Так, російськи ракети руйнують нафтобази, склади з продуктами, аеропорти, вокзали, виробничі підприємства, університети в нашій державі. Зруйновано вже 938 освітніх закладів та майже 300 лікарень.

Володимир Зеленський наголосив, що це свідома тактика російських військ, які руйнують житлові квартали та цілі міста. За словами президента, кількість загиблих українців зараз навіть неможливо порахувати.

У зв’язку з цим Зеленський подякував Південній Кореї за підтримку, проте зазначив, що Україна потребує значно більшої допомоги.

– Ми потребуємо значно більшого, щоб вижити в цій війні проти настільки підготовленого супротивника, як РФ, проти держави, яка не рахує вбитих і не має злічених запасів військової техніки ще з часів Радянського Союзу. Ми потребуємо систем ППО, літаків, танків, іншої бронетехніки, артилерійських систем, боєприпасів. І у вас є те, що може бути незамінним для нас. Броньовані машини, противоповітряна, протитанкова, протикорабельна зброя. І коли стоїть питання про виживання у війні, потрібно давати принципові відповіді. Звичайні правила постачання зброї потрібно переглядати і діяти швидко. Потрібно допомагати, – наголосив президент.