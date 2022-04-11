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Факти / Україна / Політика
Юля Захарченко |
Удар по аеропорту у Дніпрі та вибух у Миколаєві: що відбувається на 47-му добу війни в Україні (онлайн)

Удар по аеропорту у Дніпрі та вибух у Миколаєві: що відбувається на 47-му добу війни в Україні (онлайн)

Уранці 24 лютого Путін оголосив про початок спецоперації в Україні та введення військ РФ на Донбас. Після цього о 5.00 країна-агресор завдала ракетних ударів по українських містах.

Як пояснили незабаром у МВС України, вторгнення почалося з атаки на аеродроми, військові склади в Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю та окупованим Кримом.

Кількість знищених і поранених російських військових нині перевищила 18 тис.

Головні події про війну РФ проти України – в текстовій трансляції на Фактах ICTV.

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Пряма трансляція
08:21 - 11 квітня

В ніч на 11 квітня російські війська знову обстріляли залізничну станцію на сході України. Про це повідомляє голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін.

Постраждалих в результаті обстрілу немає. Пошкоджено 5 локомотивів, колії та контактна мережа.

Локомотив обстріляли

Фото: Олександр Камишін

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08:16 - 11 квітня

Російська Федерація зібрала на військовому аеродромі у Воронежі щонайменше 32 багатоцільові винищувачі Су-27. Цю базу нещодавно відремонтували, найімовірніше вона може бути передовою для російських літаків, які прямують в Україну.

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07:09 - 11 квітня

Росія продовжує здійснювати підготовку та відправку особового складу, озброєння та техніки для участі в бойових діях на території України, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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07:01 - 11 квітня

З початку повномасштабної війни Росія витратила на удари по Україні вже близько двох тисяч ракет, наголосив президент України Володимир Зеленський.

За словами глави держави, російські війська застосували незліченну кількість авіабомб, артилерійські снаряди та міни, а також депортували сотні тисяч українців.

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06:41 - 11 квітня

На всіх лініях захисту Кривого Рогу Дніпропетровської області нині зміцнюють оборону. Роботи тривають навіть за 50-60 кілометрів від міста, тобто вже в Херсонській області.

– Наше завдання незмінне – не пустити ворога до міста, а також на відстань, з якої можлива стрілянина системами залпового вогню Град, – повідомив очільник Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул.

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06:14 - 11 квітня

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05:39 - 11 квітня

В Україні нові будинки планують зводити із сучасними бомбосховищами. Про це розповіла народна депутатка, лідер партії Слуга народу Олена Шуляк.

До будинків, які були зведені раніше, Шуляк пропонує будувати окремі індивідуальні бункери, де люди зможуть почуватися безпечно.

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05:12 - 11 квітня

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04:57 - 11 квітня

У Київську область доставили 18 модульних будинків, які зможуть забезпечити тимчасове проживання фахівців, які здійснюють пошукові роботи та розбирають завали у зруйнованих містах.

Очільник Київської ОВА Олексій Кулеба зазначив, що конструкції монтуються за лічені хвилини та мають усі необхідні елементи для поселення у найкоротші терміни.

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04:34 - 11 квітня

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