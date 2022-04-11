Удар по аеропорту у Дніпрі та вибух у Миколаєві: що відбувається на 47-му добу війни в Україні (онлайн)
Уранці 24 лютого Путін оголосив про початок спецоперації в Україні та введення військ РФ на Донбас. Після цього о 5.00 країна-агресор завдала ракетних ударів по українських містах.
Як пояснили незабаром у МВС України, вторгнення почалося з атаки на аеродроми, військові склади в Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю та окупованим Кримом.
Кількість знищених і поранених російських військових нині перевищила 18 тис.
Головні події про війну РФ проти України – в текстовій трансляції на Фактах ICTV.
В ніч на 11 квітня російські війська знову обстріляли залізничну станцію на сході України. Про це повідомляє голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін.
Постраждалих в результаті обстрілу немає. Пошкоджено 5 локомотивів, колії та контактна мережа.
Фото: Олександр Камишін
Російська Федерація зібрала на військовому аеродромі у Воронежі щонайменше 32 багатоцільові винищувачі Су-27. Цю базу нещодавно відремонтували, найімовірніше вона може бути передовою для російських літаків, які прямують в Україну.
Satellite imagery from April 9 shows at least 32 Flanker variant fighters and one Il-76 among other aircraft, at the Voronezh Malshevo airbase. The base has seen recent renovation and is likely a frontal airbase for Russian aircraft operating over Ukraine. pic.twitter.com/5DSlvfLKmr
— Orion Intel (@Orion__int) April 10, 2022
Росія продовжує здійснювати підготовку та відправку особового складу, озброєння та техніки для участі в бойових діях на території України, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
З початку повномасштабної війни Росія витратила на удари по Україні вже близько двох тисяч ракет, наголосив президент України Володимир Зеленський.
За словами глави держави, російські війська застосували незліченну кількість авіабомб, артилерійські снаряди та міни, а також депортували сотні тисяч українців.
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