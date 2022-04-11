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Факти / Україна / Політика

Залужний: зв’язок із захисниками Маріуполя підтримується

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Залужний: зв’язок із захисниками Маріуполя підтримується

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний спростував інформацію про те, що зв’язок із захисниками Маріуполя нібито не підтримується.

– Триває оборона Маріуполя. Зв’язок із підрозділами сил оборони, що героїчно утримують місто, стійкий і підтримується. Наголошую, що проведення оборонних операцій не є темою публічних обговорень, – написав Залужний у себе в соцмережах.

Він наголосив, що українські захисники роблять все “можливе і неможливе” для перемоги у війні з російськими загарбниками та збереження життя особового складу та мирних жителів на всіх напрямках.

– Вірте у Збройні сили України! – закликав він.

Нагадаємо, 24 лютого Володимир Путін почав повномасштабне вторгнення в Україну.

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Фото: УНІАН

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