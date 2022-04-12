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Факти / Україна / Політика

Країни ЄС пришвидшились у наданні Україні зброї, але треба ще швидше – Єрмак

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Андрій Єрмак

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Європейському Союзу варто пришвидшити надання Україні необхідного озброєння.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Так, верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель за підсумками зустрічі міністрів зовнішньополітичних відомств країн-членів ЄС повідомив, що усі 27 країн Європейського Союзу підтримали надання зброї Україні.

За словами Андрія Єрмака, ЄС пришвидшується у питанні постачання зброї нашій державі, але потрібно працювати ще швидше.

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Фото: Офіс президента

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