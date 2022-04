Заборона на постачання енергоносіїв з РФ має і може бути запроваджена ЄС невідкладно, заявив президент Литви Гітанас Науседа.

This is what I told in an interview w/@CNN‘s @ZainAsher today:

– Diplomatic efforts to stop the war in Ukraine are welcome, but not enough.

– Oil& gas embargo on Russia has to be imposed now. It can’t wait. It’s a matter of political will. Europe can do it. pic.twitter.com/4qgdzFpRz0

— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) April 11, 2022