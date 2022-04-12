Хімічна атака у Маріуполі та вибух у Миколаєві: що відбувається на 48-му добу війни в Україні (онлайн)
Уранці 24 лютого Путін оголосив про початок спецоперації в Україні та введення військ РФ на Донбас. Після цього о 5.00 країна-агресор завдала ракетних ударів по українських містах.
Як пояснили незабаром у МВС України, вторгнення почалося з атаки на аеродроми, військові склади в Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю та окупованим Кримом.
Кількість знищених і поранених російських військових нині перевищила 19 тис.
Головні події про війну РФ проти України – в текстовій трансляції на Фактах ICTV.
Зазначається, що після тривалого розслідування Генеральний директорат внутрішньої безпеки (DGSI) викрив таємну операцію російських спецслужб на території Франції.
– Персонами нон грата оголошено шістьох російських агентів, які діяли під дипломатичним прикриттям і діяльність яких суперечить нашим національним інтересам. За відсутності російського посла сьогодні ввечері друга особа була викликана на набережну Орсе, щоб повідомити про це рішення, – йдеться у заяві МЗС Франції.
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк показав моторошне відео з Маріуполя та закликав світ не мовчати. За його словами, у місті повністю зруйновано 90% будинків, а десятки тисяч маріупольців загинули.
#Маріуполь. Місто, у яке прийшла смерть під �� прапором. Десятки тисяч загиблих. 90% будинків зруйновано. Оточені та заблоковані українські воїни. Від початку ми просимо в партнерів танки та літаки, щоб отримати шанс. Світ мовчить і спостерігає за геноцидом в онлайн-режимі. pic.twitter.com/ZimsUkixjt
— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 11, 2022
Провів перемовини з Прем’єр-міністром �� @jonasgahrstore. Повідомив про перебіг опору агресії, жахливі воєнні злочини РФ. Погодилися: усі винні мають бути покарані. На порядку денному – посилення співпраці, зокрема енергетичної. Цінуємо підтримку ��! Маємо відновити мир в ��.
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 11, 2022
На лікування за кордон уже відправлено 490 українців, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.
– Ми евакуюємо наших хворих і до країн ЄС, і до США, і в Канаду, щоб вони отримували там медичну допомогу. Станом на сьогодні 490 українців централізовано було направлено для лікування за кордон – це без урахування тих, хто виїхав самостійно або за допомогою волонтерських і благодійних організацій, – сказав він в ефірі телемарафону.
Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що санкції ЄС проти Росії подіяли, “як слабка вакцина”, та закликав їх посилити
– На полі битви між добром і злом не повинно бути нейтральних настроїв. Ми повинні донести всім навколо, хто ще має в цьому сумніви, що з таким жорстоким режимом, як фашистський режим у Москві, нема про що домовлятися, – сказав він.
Заборона на постачання енергоносіїв з РФ має і може бути запроваджена ЄС невідкладно, заявив президент Литви Гітанас Науседа.
– Дипломатичні зусилля щодо припинення війни в Україні вітаються, але недостатні. Нафтогазове ембарго щодо Росії має бути впроваджене вже зараз. Це не може чекати. Це питання політичної волі. Європа може це зробити, – написав він.
This is what I told in an interview w/@CNN‘s @ZainAsher today:
– Diplomatic efforts to stop the war in Ukraine are welcome, but not enough.
– Oil& gas embargo on Russia has to be imposed now. It can’t wait. It’s a matter of political will. Europe can do it. pic.twitter.com/4qgdzFpRz0
— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) April 11, 2022
За даними ЗМІ, російського опозиційного політика та критика Кремля Володимира Кара-Мурзу затримали 11 квітня біля його будинку у Москві.
– Володимир Кара-Мурза був затриманий поліцією в Москві біля свого будинку. Поки не зрозуміло, за що. – розповів CNN опозиційний політик Ілля Яшин.
Зазначимо, що після початку війни в Україні Кара-Мурза разом з іншими опозиціонерами створили Антивоєнний комітет Росії.
Вони закликали світову спільноту оголосити “військовими злочинцями” та “порушниками міжнародного права” політичне керівництво РФ, яке віддало наказ про вторгнення в Україну.