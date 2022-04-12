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Факти / Україна / Політика
Юля Захарченко |
Хімічна атака у Маріуполі та вибух у Миколаєві: що відбувається на 48-му добу війни в Україні (онлайн)

Хімічна атака у Маріуполі та вибух у Миколаєві: що відбувається на 48-му добу війни в Україні (онлайн)

Уранці 24 лютого Путін оголосив про початок спецоперації в Україні та введення військ РФ на Донбас. Після цього о 5.00 країна-агресор завдала ракетних ударів по українських містах.

Як пояснили незабаром у МВС України, вторгнення почалося з атаки на аеродроми, військові склади в Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю та окупованим Кримом.

Кількість знищених і поранених російських військових нині перевищила 19 тис.

Головні події про війну РФ проти України – в текстовій трансляції на Фактах ICTV.

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Пряма трансляція
23:28 - 11 квітня

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22:38 - 11 квітня
Франція висилає ще 6 російських дипломатів, діяльність яких суперечить національним інтересам держави.

Зазначається, що після тривалого розслідування Генеральний директорат внутрішньої безпеки (DGSI) викрив таємну операцію російських спецслужб на території Франції.

– Персонами нон грата оголошено шістьох російських агентів, які діяли під дипломатичним прикриттям і діяльність яких суперечить нашим національним інтересам. За відсутності російського посла сьогодні ввечері друга особа була викликана на набережну Орсе, щоб повідомити про це рішення, – йдеться у заяві МЗС Франції.

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22:13 - 11 квітня

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22:03 - 11 квітня

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк показав моторошне відео з Маріуполя та закликав світ не мовчати. За його словами, у місті повністю зруйновано 90% будинків, а десятки тисяч маріупольців загинули.

 

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21:55 - 11 квітня

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21:53 - 11 квітня

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21:51 - 11 квітня

На лікування за кордон уже відправлено 490 українців, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

– Ми евакуюємо наших хворих і до країн ЄС, і до США, і в Канаду, щоб вони отримували там медичну допомогу. Станом на сьогодні 490 українців централізовано було направлено для лікування за кордон – це без урахування тих, хто виїхав самостійно або за допомогою волонтерських і благодійних організацій, – сказав він в ефірі телемарафону.

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21:49 - 11 квітня

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що санкції ЄС проти Росії подіяли, “як слабка вакцина”, та закликав їх посилити

– На полі битви між добром і злом не повинно бути нейтральних настроїв. Ми повинні донести всім навколо, хто ще має в цьому сумніви, що з таким жорстоким режимом, як фашистський режим у Москві, нема про що домовлятися, – сказав він.

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21:45 - 11 квітня

Заборона на постачання енергоносіїв з РФ має і може бути запроваджена ЄС невідкладно, заявив президент Литви Гітанас Науседа.

– Дипломатичні зусилля щодо припинення війни в Україні вітаються, але недостатні. Нафтогазове ембарго щодо Росії має бути впроваджене вже зараз. Це не може чекати. Це питання політичної волі. Європа може це зробити, – написав він.

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21:35 - 11 квітня

За даними ЗМІ, російського опозиційного політика та критика Кремля Володимира Кара-Мурзу затримали 11 квітня біля його будинку у Москві.

– Володимир Кара-Мурза був затриманий поліцією в Москві біля свого будинку. Поки не зрозуміло, за що. – розповів CNN опозиційний політик Ілля Яшин.

Зазначимо, що після початку війни в Україні Кара-Мурза разом з іншими опозиціонерами створили Антивоєнний комітет Росії.

Вони закликали світову спільноту оголосити “військовими злочинцями” та “порушниками міжнародного права” політичне керівництво РФ, яке віддало наказ про вторгнення в Україну.

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