Україна вдячна США, але нам потрібне важче озброєння для захисту – Єрмак

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак подякував Сполученим Штатам за уже надану допомогу, водночас наголосив, що Україні для захисту від російської агресії необхідне важче озброєння.

Про це він написав вранці у Twitter.

– Ми вдячні за всю надану допомогу США. Але нам потрібна програма, подібна до ленд-лізу, більше важкої зброї для захисту та запобігання подальшому російському варварству, – наголосив Єрмак.

Він також подякував президенту США Джозефу Байдену за оцінку злочинів Росії.

– Справжній лідер каже правду. Дякуємо президенту США за чітке пояснення характеру звірств, які росіяни вчиняють в Україні, і причин, що стоять за ними в Кремлі, – наголосив Єрмак.

Напередодні речник Пентагону Джон Кірбі розповів, якою буде наступна допомога Україні від адміністрації президента США Джо Байдена.

За його словами, йдеться про постачання в Україну систем протиповітряної оборони великої дальності.