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Факти / Україна / Політика

Україна вдячна США, але нам потрібне важче озброєння для захисту – Єрмак

Валентина Летяк редакторка стрічки
Андрій Єрмак

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак подякував Сполученим Штатам за уже надану допомогу, водночас наголосив, що Україні для захисту від російської агресії необхідне важче озброєння.

Про це він написав вранці у Twitter.

– Ми вдячні за всю надану допомогу США. Але нам потрібна програма, подібна до ленд-лізу, більше важкої зброї для захисту та запобігання подальшому російському варварству, – наголосив Єрмак.

Він також подякував президенту США Джозефу Байдену за оцінку злочинів Росії.

– Справжній лідер каже правду. Дякуємо президенту США за чітке пояснення характеру звірств, які росіяни вчиняють в Україні, і причин, що стоять за ними в Кремлі, – наголосив Єрмак.

Твіт Єрмака

Напередодні речник Пентагону Джон Кірбі розповів, якою буде наступна допомога Україні від адміністрації президента США Джо Байдена.

За його словами, йдеться про постачання в Україну систем протиповітряної оборони великої дальності.

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Фото: Офіс президента

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