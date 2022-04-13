Хімічна атака у Маріуполі та ракетний удар по Хмельниччині: що відбувається на 49-ту добу війни в Україні (онлайн)
Уранці 24 лютого Путін оголосив про початок спецоперації в Україні та введення військ РФ на Донбас. Після цього о 5.00 країна-агресор завдала ракетних ударів по українських містах.
Як пояснили незабаром у МВС України, вторгнення почалося з атаки на аеродроми, військові склади в Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю та окупованим Кримом.
Кількість знищених і поранених російських військових нині перевищила 19 тис.
Головні події про війну РФ проти України – в текстовій трансляції на Фактах ICTV.
У Росії ще залишається 85% винищувачів і гвинтокрилів, проте країна-агресор не має достатньо офіцерів і солдатів.
За даними журналіста-розслідувача Bellingcat Христо Грозєва, окупанти втратили вже майже 30% батальйонних тактичних груп.
Вашингтон не може підтвердити застосування хімічної зброї в Україні, але окупанти могли використати засоби для придушення заворушень. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.
За його словами, ці засоби могли включати сльозогінний газ, змішаний з хімічними агентами, які можуть викликати сильніші симптоми, щоб послабити українських військових і мирних жителів в рамках агресивної кампанії із захоплення Маріуполя.
Медведчуку сьогодні, щоб вижити, треба сховатися в українській в’язниці. З гарантованим багаторічним тюремним строком. У РФ його обов’язково ліквідують як людину, яка регулярно брехала про настрої в Україні, крала гроші та в підсумку стала одним з ініціаторів війни.
— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 12, 2022
Президент України Володимир Зеленський повідомив про затримання Віктора Медведчука.
– Проведено спецоперацію завдяки СБУ. Молодці! Деталі згодом. Слава Україні! – заявив Володимир Зеленський.
Кабінет міністрів встановив, що учасники бойових дій та цивільні, які постраждали від військової агресії Росії, зможуть отримати засоби реабілітації незалежно від встановлення інвалідності.
– Уряд ухвалив розроблене Мінсоцполітики рішення, яке системно спрощує отримання допоміжних засобів реабілітації для людей, які постраждали внаслідок війни Росії проти України, як військовослужбовців Збройних сил України та інших військових формувань, так і добровольців територіальної оборони, та мирних громадян, – йдеться у повідомленні.
У Львівській області від сьогодні, 12 квітня, комендантська година триватиме з 23.00 до 06.00.
Відповідний наказ видав начальник Львівської обласної військової адміністрації.
Російські окупанти захопили в полон екіпаж судна Blue Star-1. Це сталося на території Маріупольського морського торгівельного порту.
За даними уповноваженої з прав людини Людмили Денісової, на територію тимчасово окупованого Донецька було вивезено 18 моряків, які є громадянами України.
– Суховантаж зайшов у порт Маріуполя наприкінці лютого та був заблокований російськими окупантами. Зв’язок із екіпажом було втрачено 25 березня 2022 року. Відомо, що через брак продовольства екіпаж був вимушений перейти на дворазове харчування, – повідомила Денісова.