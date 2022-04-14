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Факти / Україна / Політика

Активно допомагав Росії: в Одесі затримали колишнього чоловіка Поклонської

Юля Захарченко редакторка стрічки
Активно допомагав Росії: в Одесі затримали колишнього чоловіка Поклонської

Правоохоронці викрили очільника фракції Опозиційна платформа – За життя Маріупольської міської ради, який здійснював антиукраїнську інформаційну кампанію на підтримку країни-агресора Росії.

За даними Державного бюро розслідувань, політик є колишнім чоловіком ексгенерального прокурора Криму Наталії Поклонської, яка фігурувала під час анексії півострова Російською Федерацією.

У ДБР зазначили, що політик пройшов шлях від довіреної особи колишнього президента-втікача Віктора Януковича, олігарха Віктора Медведчука, Наталії Королевської до керівника Маріупольської фракції ОПЗЖ.

Він виступав за відновлення економічних зв’язків з РФ. Сьогодні у суді проти нього розглядають справу про посягання на територіальну цілісність України.

Перед військовим вторгненням Росії в Україну фігурант на своїй сторінці у Facebook опублікував заклик до повалення нинішньої  української влади.

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Він організував заходи політичного характеру, здійснював інформаційну діяльність у співпраці з державою-агресором.

Правоохоронці знайшли політика на орендованій квартирі в Одесі, куди він втік з Маріуполя. Його перевірили через поліграф та встановили ймовірну причетність його до колабораційної діяльності. Депутата передали Службі безпеки України.

Політика підозрюють за ч. 6 ст. 111-1 (Колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Найбільше покарання за цією статтею передбачає тюремне ув’язнення до 12 років з позбавленням права займатися певною діяльністю до 15 років та з можливою конфіскацією майна.

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Джерело: ДБР

Фото: ДБР

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