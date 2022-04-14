Верховна Рада у другому читанні ухвалила проєкт закону, що забороняє використання символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну.

Як повідомив співавтор законопроєкту, голова Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв, за порушення закону передбачено цивільно-правову відповідальність.

Так, законопроєктом заборонено:

Використання латинських літер Z, V окремо (без правомірного контексту або в контексті виправдання збройної агресії РФ проти України чи інших воєнних дій) або шляхом заміни цими літерами кириличних літер З, С, В, Ф чи інших літер в окремих словах з візуальним акцентом на них.

Використання символіки збройних сил Російської Федерації, зокрема її сухопутних військ, повітряно-космічних сил, ВМФ, ракетних сил стратегічного призначення, повітряно-десантних військ, ССО, інших збройних формувань та органів держави-терориста.

– За порушення цих вимог передбачена цивільно-правова, адміністративна, адміністративно-господарська і кримінальна відповідальність відповідно до законодавства України. При цьому відповідальність несуть як фізичні, так і юридичні особи, посадові особи юросіб, органів державної влади, місцевого самоврядування, – розповів Микита Потураєв.

Разом із тим не вважається порушенням, якщо таку символіку використовують у творах і матеріалах, створених із метою засудження російського нацистського тоталітарного режиму, воєнного вторгнення в Україну, якщо ця мета виражена в очевидній формі, виходячи зі змісту відповідного твору, матеріалу.

Тож, знаки V та Z або російські символи, що пропагують агресію, заборонено розміщувати: на будь-яких рекламних носіях;

на транспорті;

на одязі;

у місцях проведення масових заходів;

в агітаційних матеріалах (крім матеріалів проти російської агресії);

у постах в соцмережах, виняток — дописи, що очевидно засуджують режим та діяльність Росії;

у фільмах, передачах, відеоблогах; виняток — дописи, що очевидно засуджують режим та діяльність Росії;

у рекламі на телебаченні, радіо та в інтернеті.

Також, відповідно до законопроєкту, Росія визнається державою-терористом, однією з цілей політичного режиму якої є державний геноцид українського народу, фізичне знищення, масові вбивства громадян України, вчинення міжнародних злочинів проти цивільного населення, використання заборонених методів війни, руйнування цивільних об’єктів та об’єктів критичної інфраструктури, створення штучних гуманітарних катастроф в окремих регіонах України.

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Джерела: Верховна Рада, Олексій Гончаренко, Слуга Народу

Фото: Міноборони України