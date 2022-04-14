Слуга народу проти покарання чоловіків за виїзд під час війни: Арахамія пояснив чому

Фракція Слуга народу у Верховній Раді не підтримуватиме норму про відповідальність чоловіків призивного віку, які виїхали з України та не повернулися у встановлений законом термін під час воєнного стану, яка закладена у законопроєкті №7265.

– Ми вважаємо, що у такому вигляді ця законодавча норма є шкідливою і небезпечною як для оборони України сьогодні, так і для відбудови її у майбутньому, – так пояснив позицію глава фракції Давид Арахамія.

За його словами, сотні тисяч громадян вже повернулися додому, щоб захищати країну від ворога, а ті, хто залишився за кордоном – працюють там і пересилають в Україну гроші сім’ям чи як пожертвування до фондів оборони.

– Пропонована норма жодним чином не вирішує тієї мети, яку насправді треба досягнути: покарати декілька десятків посадовців, чиновників та депутатів, які втекли з України під час війни. Будемо шукати інших способів покарання цих осіб. Стосовно решти людей ніяких санкцій не буде і бути не може, – наголосив політик.

Арахамія додав, що Україна зацікавлена у тому, щоб після завершення війни всі її громадяни повернулися, працювали над відновленням країни та мали змогу жити звичним життям.

Законопроєктом №7265 пропонується ввести нову статтю до закону Про правовий режим воєнного стану щодо обов’язку осіб, які згідно з законом підлягають призову на військову службу під час мобілізації, а також членів Кабміну, керівників органів державної влади та їх заступників, народних депутатів, сільських, селищних, міських голів, працівників правоохоронних органів, суддів, прокурорів, які перебувають за межами України, у разі введення воєнного стану, за відсутності поважних причин повернутися в Україну.

На повернення дається 15 днів з дня введення воєнного стану. За неповернення пропонується ввести кримінальну відповідальність – до 10 років позбавлення волі.