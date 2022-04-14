Ситуацію з візитом Штайнмайєра в Україну врегулюють через дипканали – Кулеба

У четвер, 14 квітня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що ситуацію з візитом президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмайєра в Україну врегулюють дипломатичними каналами і вона не завдасть шкоди українсько-німецьким відносинам.

– Ми не зацікавлені у ескалації, ми не зацікавлені у загостренні двосторонніх відносин. Тому я переконаний, що ця ситуація буде врегульована дипломатичними каналами, і жодної шкоди для українсько-німецьких відносин не буде, – повідомив Кулеба під час брифінгу в Києві.

За його словами, Україна виступає за відносини, які будуються на взаємній повазі та на побудові нової німецької політики щодо України за нинішніх обставин.

– Такої нової німецької політики ми очікуємо від нового німецького уряду, – пояснив український міністр.

Він додав, що Україна з великою повагою ставиться до Німеччини, хоча і не завжди і не в усьому згодна з німецькою політикою.

– Для нас абсолютно очевидно, що глава держави, президент ФРН, є одним із символів цієї держави, і ми з такою самою повагою ставимося до інституції федерального президента, – резюмував Кулеба.

Він висловив жаль у зв’язку з тим, що повідомлення одного з німецьких медіа з посиланням на джерело спричинило таку непросту ситуацію.