Ситуацію з візитом Штайнмайєра в Україну врегулюють через дипканали – Кулеба

У четвер, 14 квітня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що ситуацію з візитом президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмайєра в Україну врегулюють дипломатичними каналами і вона не завдасть шкоди українсько-німецьким відносинам.
– Ми не зацікавлені у ескалації, ми не зацікавлені у загостренні двосторонніх відносин. Тому я переконаний, що ця ситуація буде врегульована дипломатичними каналами, і жодної шкоди для українсько-німецьких відносин не буде, – повідомив Кулеба під час брифінгу в Києві.
За його словами, Україна виступає за відносини, які будуються на взаємній повазі та на побудові нової німецької політики щодо України за нинішніх обставин.
– Такої нової німецької політики ми очікуємо від нового німецького уряду, – пояснив український міністр.
Він додав, що Україна з великою повагою ставиться до Німеччини, хоча і не завжди і не в усьому згодна з німецькою політикою.
– Для нас абсолютно очевидно, що глава держави, президент ФРН, є одним із символів цієї держави, і ми з такою самою повагою ставимося до інституції федерального президента, – резюмував Кулеба.
Він висловив жаль у зв’язку з тим, що повідомлення одного з німецьких медіа з посиланням на джерело спричинило таку непросту ситуацію.
– У дипломатії є багато робочих моментів, які стосуються узгодження форматів візитів, очікуваних результатів візитів, і коли цю роботу роблять лише дипломати, то ми завжди знаходимо взаємоприйнятні розв’язки. Коли нюанси робочих процесів потрапляють до ЗМІ або коли у ЗМІ з’являється неперевірена інформація, виникають публічні дискусії, публічні скандали, публічні емоції, які заважають роботі та створюють негативний фон. Саме таку ситуацію ми маємо зараз із Німеччиною. Мені шкода, що повідомлення від одного з німецьких медіа з посиланням на джерело спричинило таку непросту ситуацію, яку ми зараз маємо, – сказав Дмитро Кулеба.