У суботу, 16 квітня, президент Володимир Зеленський зустрівся з українськими журналістами і відповів на низку запитань щодо ядерної зброї Росії, ситуації у Маріуполі та гарантій безпеки для України.

Головні тези з інтерв’ю Володимира Зеленського – читайте далі у матеріалі.

Мирний договір із Росією

Зеленський зазначив, що договір із Росією може складатися з двох окремих документів. Один з них має стосуватися гарантій безпеки для України.

– Мирний договір із Росією може складатися із двох різних документів. Один із них має стосуватися гарантій безпеки для України, інший – безпосередньо відносин із Російською Федерацією. РФ хотіла б бачити один договір, куди б ВСЕ увійшло, але не всі країни готові сидіти з росіянами за одним столом після Бучі, Бородянки, – заявив президент.

Ситуація у Маріуполі

Біля Маріуполя в шість разів більше російських військових, ніж українських захисників. За кількістю техніки окупанти мають перевагу у десятки разів. – Ситуація не покращується щоденно. Заблоковані наші військові, заблоковані поранені. Там гуманітарна криза, немає їжі, немає води, немає медикаментів. Тим не менше хлопці захищаються. І однієї подяки замало, тому тривають перемовні процеси. Довіри до перемовників щодо Маріуполя, якщо чесно, немає. Ми домовлялися, що будуть гуманітарні коридори. Хотіли забрати поранених, наших жінок та дітей, але Росія відмовилась, – зазначив глава держави. За словами Зеленського, для порятунку Маріуполя потрібні швидкі поставки озброєння і дієві переговори. Також глава держави зазначив, що вбивства українських військових у Маріуполі можуть поставити крапку на будь-яких форматах переговорів з Росією. – Чим більше у нас буде Бородянок, тим менше шансів, що ці переговори в принципі будуть. Вони самі (росіяни, – ред.) роблять, мені здається, великі помилки. Знищення наших хлопців у Маріуполі, що вони зараз роблять, остаточно може поставити крапку на будь-яких форматах переговорів. Це їхня велика помилка – якщо вони дійсно кажуть, що хочуть це закінчити, – сказав він.

Поставки зброї до України

Деякі країни під тиском власного народу розблокували постачання зброї Україні, але цей процес розтягується на 2-3 тижні. Зеленський зазначив, що Україна отримує зброю, проте її недостатньо.

– Ми отримуємо зараз зброю. Отримуємо її, я вважаю, мало. Росія вважає, що ми отримуємо дуже багато. Це також непоганий результат. І вважаю, що Сполучені Штати, Велика Британія, Польща і декілька країн дуже непогано нас підтримують на сьогодні. Але можуть сильніше. Точно можуть набагато сильніше, – сказав президент.

Гаранти безпеки України

За словами Зеленського, Велика Британія, США, Італія й Туреччина повідомили про готовність стати гарантами безпеки України. Водночас остаточної відповіді ще ні від кого немає.

– Наразі жодна країна не формалізувала свою готовність виступити гарантом безпеки України, взявши на себе відповідні зобов’язання. Але є демонстрація – від Джонсона, від Британії, від США, від Італії, від Туреччини. Я думаю окремо буде від Євросоюзу, – повідомив глава держави.

Ядерна зброя Росії

Росія може застосувати ядерну або іншу неконвенційну зброю, наприклад, хімічну, і світу треба серйозно до цього готуватися.

– Не треба чекати від Росії, коли вона буде використовувати ядерну зброю. Світу треба готуватися до цього, по-різному, не тільки антидоти і бомбосховища. З ними треба говорити, підписувати бумагу, затиснути їхню економіку так, щоб в них не було навіть думки про це. Росія може застосувати будь-яку зброю і вірити їм не можна. Як і наші гарантії безпеки – їх треба так виписати, розраховуючи на те, що наступного дня вони не підуть на нас зі зброєю. Нехай йдуть, але ми зможемо тоді на це відповісти, – сказав президент.

Обмін Медведчука

Україна готова обміняти заарештованого СБУ нардепа Віктора Медведчука на українських військових.

– Ми готові обміняти Медведчука на українських військових або що може запропонувати Росія. Мені здається, ми ці сигнали публічно й не дуже публічно передали. Якщо їм це цікаво, вони відреагують, – сказав Зеленський.

Дефіцит у бюджеті України

На сьогодні дефіцит українського бюджету становить €7 млрд щомісяця.

– Це зарплати, пенсії, соцпідтримка. У нас дефіцит €7 млрд. Складна ситуація. Ці суми знають усі: США, Євросоюз, Британія. І, до речі, наприкінці місяця зможемо побачити, як нас підтримують ті чи інші партнери, – сказав президент, додавши, що Україна все ж зможе вийти із цієї ситуації.

Повернення українських біженців

За словами Зеленського, українці мають повертатися до роботи, щоб відновилася економіка країни, оскільки розраховувати на постійну допомогу закордонних партнерів не варто.

– Чи можуть повернутися росіяни? Можуть. Але чи потрібно, щоб працювало місто (Київ, -ред.)? Сто відсотків. Ці €7 млрд, про які я говорив раніше – це для нашої держави нічого. Якщо люди будуть працювати, нам не треба буде принижуватися і просити якісь гроші. Для цього треба, щоб країна працювала і жила. Економіка має запуститись. Місяць нам допоможуть, два місяці допоможуть нам наші партнери, вічно це не буде, – заявив глава держави.