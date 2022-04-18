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Факти / Україна / Політика

Україна заповнила опитувальник, необхідний для вступу в Євросоюз – ОП

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
прапори ЄС

Україна заповнила опитувальник для отримання статусу кандидата на членство в Євросоюзі.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква. Тепер ЄК має підготувати рекомендацію щодо відповідності України Копенгагенським критеріям членства.

– У червні буде засідання Європейської ради, тобто всіх лідерів держав-членів, а також керівництва ЄС, і на цьому засіданні ми очікуємо надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС. Це важливий етап, який не можна оминути, – сказав Жовква в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Жовква сподівається, що рекомендація буде позитивною, а після цього питання буде розглянуто Єврорадою.

У разі отримання рішення про статус кандидата розпочнуться переговори про набуття повноцінного членства в ЄС.

– Жодної країни-члена ЄС, яка була би проти членства України в Європейському Союзі, на сьогодні немає. Позиція країн різниться у питання швидкості процедури, яку має пройти Україна перед тим, як стати членом. Ми говоримо з країнами, які поки не вірять у швидку процедуру членства, більшість країн схиляються до того, що Україна має швидко пройти цей процес, – додав заступник очільника ОП.

Нагадаємо, анкету-опитувач для набуття Україною статусу кандидата на членство в Європейському Союзі Володимиру Зеленському передала 8 квітня у Києві президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

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Фото: Depositphotos

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