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Факти / Україна / Політика
Юля Захарченко |
Вибухи в Києві, Львові та нові обстріли Миколаєва: що відбувається на 53-ту добу війни в Україні (онлайн)

Вибухи в Києві, Львові та нові обстріли Миколаєва: що відбувається на 53-ту добу війни в Україні (онлайн)

Уранці 24 лютого Путін оголосив про початок спецоперації в Україні та введення військ РФ на Донбас. Після цього о 5.00 країна-агресор завдала ракетних ударів по українських містах.

Як пояснили незабаром у МВС України, вторгнення почалося з атаки на аеродроми, військові склади в Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю та окупованим Кримом.

Кількість знищених і поранених російських військових нині становить понад 20 тис.

Головні події про війну РФ проти України – в текстовій трансляції на Фактах ICTV.

З початку З кінця
Пряма трансляція
07:26 - 17 квітня

Представники Федеральної служби безпеки Російської Федерації перевірили боєздатність 1, 2 та 3 окремих мотострілецьких бригад збройних формувань на території невизнаної Придністровської Молдавської Республіки.

Як уточнили в генштабі ЗСУ, перевірені підрозділи не готові до ведення бойових дій.

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07:13 - 17 квітня

Російська Федерація готується до морської десантної операції.

За даними генерального штабу Збройних сил України, готує РФ, зокрема, підрозділи 810 та 155 окремих бригад морської піхоти.

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06:13 - 17 квітня

Після ракетного обстрілу Миколаєва 16 квітня в лікарні перебуває одна людина.

Про госпіталізацію постраждалої повідомив у своєму щоденному звіті міський голова Олександр Сєнкевич.

Також очільник Миколаєва уточнив, що серед атакованих об’єктів, крім житлового двору, був один із дитячих садків.

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01:00 - 17 квітня

Оперативне командування Південь про оперативну обстановку на півдні України 16 квітня:

  • Протягом доби по Миколаївщині противник наніс ракетний удар 5 крилатими ракетами та системами залпового вогню, пошкоджена інфраструктура, але втрат немає.
  • На Херсонщині основні зусилля ворог зосередив на спробах встановлення контролю над областю та утриманні зайнятих позицій.
  • Ворожі втрати склали: 36 росіян та 13 одиниць техніки, серед яких бойові броньовані машини, 2 самохідні артилерійські установки та 2 реактивні системи залпового вогню Град.

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00:57 - 17 квітня

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22:26 - 16 квітня

У селі Білка на Сумщині після російської окупації було виявлено залишки хімічної зброї — зарину та інших речовин. Про це повідомив мер Тростянця Юрій Бова.

– Ми знайшли у селі Білка залишки хімічної зброї — це зарин та інші речовини. Виявили ампули. Зараз цим займається Служба безпеки України. Можливо, цією хімічною речовиною окупанти хотіли бити чи по Києву, чи по Полтаві, чи по інших містах, – сказав він.

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22:20 - 16 квітня

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21:39 - 16 квітня

У суботу, 16 квітня, українські захисники відбили 1 атаку ворога. Втрати противника складають:

  • особового складу – 16
  • БМП – 2
  • артилерійських систем – 4
  • АТ – 2
  • БПЛА – 3

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21:06 - 16 квітня

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20:40 - 16 квітня

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