Вибухи в Києві, Львові та нові обстріли Миколаєва: що відбувається на 53-ту добу війни в Україні (онлайн)
Уранці 24 лютого Путін оголосив про початок спецоперації в Україні та введення військ РФ на Донбас. Після цього о 5.00 країна-агресор завдала ракетних ударів по українських містах.
Як пояснили незабаром у МВС України, вторгнення почалося з атаки на аеродроми, військові склади в Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю та окупованим Кримом.
Кількість знищених і поранених російських військових нині становить понад 20 тис.
Головні події про війну РФ проти України – в текстовій трансляції на Фактах ICTV.
Представники Федеральної служби безпеки Російської Федерації перевірили боєздатність 1, 2 та 3 окремих мотострілецьких бригад збройних формувань на території невизнаної Придністровської Молдавської Республіки.
Як уточнили в генштабі ЗСУ, перевірені підрозділи не готові до ведення бойових дій.
Російська Федерація готується до морської десантної операції.
За даними генерального штабу Збройних сил України, готує РФ, зокрема, підрозділи 810 та 155 окремих бригад морської піхоти.
Після ракетного обстрілу Миколаєва 16 квітня в лікарні перебуває одна людина.
Про госпіталізацію постраждалої повідомив у своєму щоденному звіті міський голова Олександр Сєнкевич.
Також очільник Миколаєва уточнив, що серед атакованих об’єктів, крім житлового двору, був один із дитячих садків.
Оперативне командування Південь про оперативну обстановку на півдні України 16 квітня:
- Протягом доби по Миколаївщині противник наніс ракетний удар 5 крилатими ракетами та системами залпового вогню, пошкоджена інфраструктура, але втрат немає.
- На Херсонщині основні зусилля ворог зосередив на спробах встановлення контролю над областю та утриманні зайнятих позицій.
- Ворожі втрати склали: 36 росіян та 13 одиниць техніки, серед яких бойові броньовані машини, 2 самохідні артилерійські установки та 2 реактивні системи залпового вогню Град.
У селі Білка на Сумщині після російської окупації було виявлено залишки хімічної зброї — зарину та інших речовин. Про це повідомив мер Тростянця Юрій Бова.
– Ми знайшли у селі Білка залишки хімічної зброї — це зарин та інші речовини. Виявили ампули. Зараз цим займається Служба безпеки України. Можливо, цією хімічною речовиною окупанти хотіли бити чи по Києву, чи по Полтаві, чи по інших містах, – сказав він.
У суботу, 16 квітня, українські захисники відбили 1 атаку ворога. Втрати противника складають:
- особового складу – 16
- БМП – 2
- артилерійських систем – 4
- АТ – 2
- БПЛА – 3