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Факти / Україна / Політика

Засіємо понад 80% минулорічних площ: Шмигаль про посівну та відновлення економіки

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
засідання Уряду

У вівторок, 19 квітня, відбулося чергове засідання Кабміну України. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що головним завданням уряду залишається забезпечення наших захисників, щотижня на це виділяються мільярди гривень.

Зокрема, сьогодні уряд ухвалив рішення про виділення майже 17 млрд грн Міністерству внутрішніх справ, та 16 млрд – Міністерству оборони.

Також уряд продовжує велику програму поступового відновлення деокупованих міст.

– На сьогоднішньому засіданні приймемо одразу три документи в цьому напрямку. Ці рішення мають забезпечити черговість обстеження пошкоджених будівель, порядок виконання робіт, порядок прийняття рішення про частковий або повний демонтаж, виконання етапів робіт із демонтажу об’єктів. Також ми спрощуємо експертизи проєктів будівництва та розроблення проєктів капітального ремонту. Все це потрібно для того, щоб у нас була стовідсоткова готовність швидко відбудувати наші міста, – сказав Шмигаль.

Продовжується фінансування всіх соціальних виплат: пенсій, допомог, субсидій. Вже профінансували виплату пенсій на 37 млрд грн, або понад 75% всіх квітневих платежів.

За словами прем’єр-міністра, майже 1,5 млн людей офіційно зареєструвалися як внутрішньо переміщені особи. Наразі вже 250 тис. людей отримали свої кошти.

Порівняно з березнем, зафіксовано певною мірою позитивну динаміку відновлення економіки. За останній тиждень подано більше 2,5 тис. заявок від різних підприємств на отримання кредитів під 0% у рамках програми “5-7-9”.

Для проведення посівної залучено під 0% кредитів на суму майже 8,3 млрд грн. Держава вже допомогла близько 3 тис. аграрних підприємств провести посівну.

– Станом на 18 квітня прогнозовані площі посіву основних ярих сільськогосподарських культур на контрольованій території становлять 14,2 млн гектарів. Це на 2,7 млн гектарів менше, ніж минулого року. Тобто фактично ми засіємо цього року понад 80% минулорічних площ ярими культурами, – сказав Шмигаль.

Також сьогодні уряд розглянув законопроєкт, яким пропонується забезпечити вільний обіг на території України товарів, які відповідають вимогам щодо безпечності нехарчової продукції ЄС.

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