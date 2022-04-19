Ракетні удари по Львову та наступ на Донбасі: що відбувається на 55-ту добу війни в Україні (онлайн)
Уранці 24 лютого Путін оголосив про початок спецоперації в Україні та введення військ РФ на Донбас. Після цього о 5.00 країна-агресор завдала ракетних ударів по українських містах.
Як пояснили незабаром у МВС України, вторгнення почалося з атаки на аеродроми, військові склади в Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю та окупованим Кримом.
Кількість знищених і поранених російських військових нині становить понад 20 тис.
Головні події про війну РФ проти України – в текстовій трансляції на Фактах ICTV.
Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич підтвердив інформацію про вибухи в місті. Наразі влада з’ясовує ситуацію.
Провів перемовини з Прем’єр-міністром �� @KirilPetkov. Обговорили проблеми для судноплавства в Чорному морі. Подякував за підтримку України, зокрема нашого вступу до #ЄС, та міцну позицію щодо антиросійських санкцій.
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 18, 2022
За оцінками США, з кінця минулого тижня Росія додала ще 11 батальйонних тактичних груп (БТГр) до своїх сил на сході та півдні України, внаслідок чого загальна кількість російських БТГр досягла 76.
Про це розповів високопоставлений представник Міністерства оборони США.
Парламент Італії підтримав постачання зброї в Україну практично одноголосно.
– Рішення про відправлення зброї було ухвалено в парламенті практично одноголосно. Санкції необхідні для послаблення агресора, але не можуть зупинити війська в короткостроковій перспективі. Для цього нам потрібно допомагати українцям прямо, що ми й робимо. Не зробити цього було б рівносильно тому, щоб сказати їм: здайтеся, приймайте рабство та підпорядкування – це суперечить нашим європейським цінностям солідарності. Натомість ми хочемо дати змогу українцям захищати себе, – сказав глава уряду Італії Маріо Драґі.
У понеділок, 18 квітня, російські загарбники розпочали наступальну операцію на Донбасі. Цю інформацію підтвердив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі загальнонаціонального телемарафону.
– Сьогодні зранку майже по всій лінії фронту по території Донецької, Луганської і Харківської областей окупанти мали спробу прорвати нашу оборону. На щастя, наші військові тримаються. Тільки у двох містах вони пройшли, це Кремінна, і ще одне невеличке місто. Але тривають бої, ми не здаємо своїх територій. І спроба окупантів почати активну фазу була сьогодні вранці, – сказав він.
Війна в Україні забрала життя щонайменше 2 072 цивільних, ще 2 818 отримали поранення. Повідомляє управління Верховного комісара ООН з прав людини.
– УВКПЛ вважає, що фактичні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де велися інтенсивні бойові дії, затримується, а багато повідомлень все ще чекають на підтвердження, – наголошується в документі щодо даних ООН.
Відповідно до нього, це стосується, наприклад, до Маріуполя (Донецька обл.), Ізюма (Харківська обл.), Попасної (Луганська обл.) та Бородянки (Київська обл.), де є повідомлення про численні жертви серед цивільного населення. Вони підлягають подальшій верифікації та не включені до вищенаведеної статистики.
З 19 квітня у Чернігівській області комендантська година триватиме з 21.00 до 05.00. Повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.
Як і раніше, в цей період заборонено перебувати на вулицях та в інших громадських місцях. За крайньої потреби — мати із собою документи, що посвідчують особу, чи спеціальну перепустку.
Спікер Міноборони України Олександр Мотузяник розповів, що основні бої з російськими загарбниками зараз відбуваються на Слобожанському та Донецькому напрямках.
Про це він повідомив під час брифінгу у понеділок, 18 квітня.
– ЗС РФ завершують створення угруповань для наступу в зоні ООС. Також противник не припиняє завдавати ракетних ударів по об’єктах інфраструктури України. Число вильотів літаків оперативно-тактичної авіації російських літаків збільшилося більш ніж у 1,5 рази, – йдеться у заяві.