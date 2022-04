Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав РФ припинити війну або хоча б зробити гуманітарну паузу.

Russia must finally hear UN Secretary General @antonioguterres and end its war on Ukraine or at least allow a humanitarian pause. Let me remind there is only one aggressor and invader in this war: Russia. Ukraine has always been and remains ready to seek peace.

