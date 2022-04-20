Обстріл Дніпропетровщини з Градів і наступ на Донбасі: що відбувається на 56-ту добу війни в Україні (онлайн)
Уранці 24 лютого Путін оголосив про початок спецоперації в Україні та введення військ РФ на Донбас. Після цього о 5.00 країна-агресор завдала ракетних ударів по українських містах.
Як пояснили незабаром у МВС України, вторгнення почалося з атаки на аеродроми, військові склади в Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю та окупованим Кримом.
Кількість знищених і поранених російських військових нині становить понад 20 тис.
Головні події про війну РФ проти України – в текстовій трансляції на Фактах ICTV.
За добу на Сході та Півдні України протиповітряною обороною Повітряних Сил, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ уражено дев’ять повітряних цілей російських окупантів:
- один літак (імовірно винищувач-бомбардувальник Су-34);
- один вертоліт (Ка-52);
- п’ять БпЛА (ОТР);
- одну крилату ракету.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав РФ припинити війну або хоча б зробити гуманітарну паузу.
– Росія має, нарешті, почути генерального секретаря ООН Гутерріша і припинити війну з Україною або хоча б зробити гуманітарну паузу. Нагадаю, що у цій війні є лише один агресор і загарбник: Росія. Україна завжди була і залишається готовою до пошуку миру, – написав Кулеба.
Russia must finally hear UN Secretary General @antonioguterres and end its war on Ukraine or at least allow a humanitarian pause. Let me remind there is only one aggressor and invader in this war: Russia. Ukraine has always been and remains ready to seek peace.
— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 19, 2022
Адміністрація президента США Джо Байдена цього тижня оголосить про новий пакет військової допомоги для України, повідомляє NBC News.
Її розмір становитиме, як і минулого разу, $800 млн.
За добу на Донецькому та Луганському напрямках українські захисники відбили 10 атак агресора, знищили 43 одиниці ворожої сухопутної техніки та збили 7 повітряних цілей, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил.
Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерріш закликав Росію та Україну встановити Великоднє перемир’я до 24 квітня.
– Я закликаю до чотириденної гуманітарної паузи під час Страсного тижня, який розпочнеться у Великий четвер (21 квітня, – Ред.) і триватиме до Великодньої неділі, 24 квітня, щоб дозволити відкрити низку гуманітарних коридорів, – сказав він.
Антоніу Гутерріш додав, що в ООН готові направити гуманітарну допомогу до постраждалих від нападу Росії українські міста, перелічивши Маріуполь, Херсон, Донецьк і Луганськ.
Поінформував Президента Єврокомісії @vonderleyen про передачу заповненої анкети-опитувальника – важливий крок на шляху до членства в #ЄС! Обговорили активізацію безпекової допомоги �� у протидії російській агресії. Окрему увагу приділили повоєнній відбудові. Цінуємо підтримку ��!
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 19, 2022
Канада запровадила нові санкції проти доньок Путіна та ще 12 росіян.
– Канада продовжує підтримувати сміливих чоловіків та жінок, які виборюють свою свободу в Україні. Ми продовжимо покладати на російський режим серйозні витрати в координації з нашими союзниками і невпинно домагатимося відповідальності за їхні дії, — заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі.
Фінляндія надасть Україні додаткову військову техніку. Відповідне рішення ухвалив президент Саулі Нііністе.
– На пропозицію уряду президент республіки ухвалив рішення про те, що Фінляндія направить в Україну більше військової техніки, – зазначили у Міноборони країни.
Генштаб повідомляє, що в районі Мар’їнки на Донеччині в результаті контрнаступу українських військ ворог зазнав втрат та відступив.
Також підрозділи окупантів спробували здійснити наступ та штурмувати південніше Ізюма на Харківщині, але теж зазнали втрат та вимушено відступили на раніше зайняті позиції.