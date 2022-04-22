Заступниця глави Міноборони Ганна Маляр пояснила, як відбувається процес поставки зброї від західних партнерів до України.

Вона зазначила, що допомога із наданням зброї включає в себе тривалі виробничі процеси, особливо якщо йдеться про літаки.

– Допомога зі зброєю не може відбуватися так, що сьогодні ухвалили рішення, а завтра зброя в Україні. Це певні процеси. І виробництво, і продаж зброї докорінно відрізняється від якихось побутових речей, типу походу в супермаркет. Це зазвичай тривалі виробничі процеси, особливо якщо йдеться про літаки. Світові військові виробницва мають певні контракти і певні зобов’язання. І тому із проханням нам допомогти – ми фактично приводимо ситуацію до того, що вони повинні змінювати і виробничий процес, і певні контракти, – сказала Маляр в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Маляр додала, що із доставкою зброї також є певні нюанси, оскільки для транспортування потрібно отримати дозволи країн, через які проходитиме транзит.

– Потрібно розуміти, що не можна завезти зброю у якійсь валізі як звичайний товар. Для цього потрібна купа дозволів країн, через які проходитиме цей транзит. І дуже часто, враховуючи специфіку товару, для цього повинен збиратися парламент або Кабмін. Тому ці процедури займають певний час. Тож ми повинні набратися терпіння і зрозуміти, що це не буде прямо завтра, але крига скресла і процес іде, – повідомила заступниця глави Міноборони України.

За словами Маляр, для отримання оборонної допомоги Україна веде потужну державну кампанію #ArmUkraineNow, яка має результат, оскільки підхід і позиція західного світу щодо допомоги Україні змінюються.