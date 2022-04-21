Україна потребує більше важкого озброєння – Зеленський

Україна вдячна міжнародним партнерам за постачання важкого озброєння, але цього поки що недостатньо для захисту мирного населення від російської агресії, заявив президент Володимир Зеленський на брифінгу після переговорів із прем’єрами Іспанії та Данії.

– Сьогодні більша частина нашої розмови була саме про зброю та постачання зброї в Україну. Без зброї не буде кого захищати. Поки що ми ставимо питання, щоб було чим захищати населення, – зазначив глава держави.

За його словами, обговорювали з партнерами також посилення санкцій проти Росії та допомогу Україні після закінчення війни.

– Ми домовилися активно працювати над посиленням санкційного тиску на РФ. Воно має посилюватись доти, доки агресія з боку Росії не зупиниться. Ми обговорювали: якщо вводити санкції, відключення від SWIFT, то за всіма російськими банками, а також повне ембарго на нафту та газ, – розповів Зеленський.

Щодо посилення фінансової підтримки України, президент сказав, що йдеться про конкретні проєкти повоєнного відновлення країни, патронат над якими могли б взяти в Данії та Іспанії, а також питання вступу ЄС.

На цьому ж брифінгу прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес повідомив, що Мадрид відправив до Києва зброю, зокрема 200 тонн боєприпасів.

За його словами, корабель Ізабель зі зброєю для України сьогодні відбув з іспанського порту до Польщі. Це вантажівки з військовими матеріалами, а також 20 броньованих транспортних засобів.