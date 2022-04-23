Країна-агресор Росія, яка розв’язала повномасштабну війну проти України та зараз вбиває мирних людей, не може бути членом Ради Безпеки ООН та використовувати там своє право вето.

Про це заявив в ефірі загальнонаціонального телемарафону міністр оборони України Олексій Резніков, коментуючи своє нещодавнє звернення до Радбезу ООН щодо перегляду принципів функціонування системи світової безпеки.

За його словами, світ зараз повинен чітко заявити, що РФ, яка має право постійного вето в Радбезі ООН, є агресором, здійснила відкриту агресію щодо України, бомбардує ракетами мирних українців. А тому нинішня система безпеки функціонувати не може.

– Тому не може працювати така система безпеки. Вона абсолютно збанкрутувала. Так, як свого часу збанкрутувала Ліга Націй перед початком Другої світової війни. Якщо світ думає, що потрібно ще почекати якогось там рівня нової ескалації, то він глибоко помиляється. Третя світова війна вже розпочалася, і розв’язала її Росія на території України, – наголосив Резніков.

Міністр зазначив, що повномасштабна військова агресія РФ матиме продовження, якщо світ зараз не відреагує жорстким ембарго на нафту та газ, повним відключенням російських банків від системи SWIFT та іншим жорсткими заходами. Резніков нагадав, що країни Євросоюзу, Велика Британія та США вже заборонили російським кораблям заходити в свої порти.

– Залишаються декілька європейських країн, які поки що думають, як би все ж дружити з РФ. Але мені здається, що настав час, коли Генеральна Асамблея ООН має зібратися та ухвалити дуже принципове рішення: країна-агресор не може бути членом Ради Безпеки ООН, тим паче користуватися своїм правом вето, – зазначив Резніков.

Напередодні Олексій Резніков звернувся до Ради Безпеки ООН. Міністр наголосив, що після повномасштабного вторгнення РФ в України Радбез ООН зробив недостатньо, виконуючи свою місію з підтримки миру.

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На думку Резнікова, необхідно створити нову та ефективнішу систему міжнародних інституцій, здатних служити інтересам усіх країн світу, а не лише великих держав.