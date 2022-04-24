Комендантська година на Великдень та ракетні удари по Одесі: що відбувається на 60-ту добу війни в Україні (онлайн)
Уранці 24 лютого Путін оголосив про початок спецоперації в Україні та введення військ РФ на Донбас. Після цього о 5.00 країна-агресор завдала ракетних ударів по українських містах.
Як пояснили незабаром у МВС України, вторгнення почалося з атаки на аеродроми, військові склади в Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю та окупованим Кримом.
Кількість знищених і поранених російських військових нині становить понад 20 тис.
Головні події про війну РФ проти України – в текстовій трансляції на Фактах ICTV.
23 квітня о 22.00 на Одещині воїни зенітного ракетного підрозділу Повітряних Сил ЗСУ збили дві російські крилаті ракети.
Ракети були випущені з акваторії Чорного моря російським кораблем та прямували у напрямку порту Південний. Повідомило повітряне командування Південь.
Польща передала Україні озброєння на суму близько $7 млрд.
Poland has provided Ukraine with weapons worth around 7 billion PLN – announced Prime Minister @MorawieckiM during the conference for the initiative #StopRussiaNOW. This is over 1.6 billion dollars to defend Ukrainian, Polish and European sovereignty! pic.twitter.com/HBrxm6qRUJ
— Piotr Müller (@PiotrMuller) April 23, 2022
Президент Володимир Зеленський та прем‘єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон обговорили нову військову допомогу Україні. Вона включатиме надання нам важкого озброєння. Про це повідомляє голова ОП Андрій Єрмак.
Оперативна інформація від Генштабу ЗСУ станом на 18.00:
Рятувальники загасили пожежу в багатоповерхівці в Одесі, що сталася внаслідок обстрілу.
Наразі відомо про шість загиблих та 18 постраждалих. З-під завалів врятували двох людей, евакуйовано 86 — повідомляє ДСНС.
Росіяни вдарили ракетою по Дніпропетровщині. Вона прилетіла на околицю села і залишила у землі величезну воронку глибиною понад 4 м.
Зачепило газову трубу низького тиску. На місці працюють фахівці. Людей там не було, бо у тому районі давно ніхто не живе, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.
Внаслідок обстрілу Одеси п’ятеро людей загинули та 18 поранених. Серед убитих — тримісячна дитина. Йдеться лише про тих, кого знайшли, повідомив керівник ОП Андрій Єрмак.
Росіяни зірвали евакуацію з Маріуполя — вони розігнали близько 200 людей, які зібралися поблизу точки евакуації. Окупанти заявили, що буде обстріл і не надали обіцяних автобусів —повідомив радник мера Петро Андрющенко.
Натомість до іншої точки російські військові подали автобуси. Людям сказали, що транспорт має їхати у Докучаєвськ, на окуповану територію.
Російські окупанти вдарили ракетами по Одесі. Міська рада підтвердила, що є влучання в об’єкти інфраструктури.