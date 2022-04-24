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Факти / Україна / Політика
Юля Захарченко |
Комендантська година на Великдень та ракетні удари по Одесі: що відбувається на 60-ту добу війни в Україні (онлайн)

Комендантська година на Великдень та ракетні удари по Одесі: що відбувається на 60-ту добу війни в Україні (онлайн)

Уранці 24 лютого Путін оголосив про початок спецоперації в Україні та введення військ РФ на Донбас. Після цього о 5.00 країна-агресор завдала ракетних ударів по українських містах.

Як пояснили незабаром у МВС України, вторгнення почалося з атаки на аеродроми, військові склади в Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю та окупованим Кримом.

Кількість знищених і поранених російських військових нині становить понад 20 тис.

Головні події про війну РФ проти України – в текстовій трансляції на Фактах ICTV.

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З початку З кінця
Пряма трансляція
00:48 - 24 квітня

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00:30 - 24 квітня

23 квітня о 22.00 на Одещині воїни зенітного ракетного підрозділу Повітряних Сил ЗСУ збили дві російські крилаті ракети.

Ракети були випущені з акваторії Чорного моря російським кораблем та прямували у напрямку порту Південний. Повідомило повітряне командування Південь.

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19:14 - 23 квітня

Польща передала Україні озброєння на суму близько $7 млрд.

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18:59 - 23 квітня

Президент Володимир Зеленський та прем‘єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон обговорили нову військову допомогу Україні. Вона включатиме надання нам важкого озброєння. Про це повідомляє голова ОП Андрій Єрмак.

 

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18:45 - 23 квітня

Оперативна інформація від Генштабу ЗСУ станом на 18.00:

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18:37 - 23 квітня

Рятувальники загасили пожежу в багатоповерхівці в Одесі, що сталася внаслідок обстрілу.

Наразі відомо про шість загиблих та 18 постраждалих. З-під завалів врятували двох людей, евакуйовано 86 — повідомляє ДСНС.

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17:40 - 23 квітня

Росіяни вдарили ракетою по Дніпропетровщині. Вона прилетіла на околицю села і залишила у землі величезну воронку глибиною понад 4 м.

Зачепило газову трубу низького тиску. На місці працюють фахівці. Людей там не було, бо у тому районі давно ніхто не живе, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

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17:27 - 23 квітня

Внаслідок обстрілу Одеси п’ятеро людей загинули та 18 поранених. Серед убитих — тримісячна дитина. Йдеться лише про тих, кого знайшли, повідомив керівник ОП Андрій Єрмак.

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16:54 - 23 квітня

Росіяни зірвали евакуацію з Маріуполя — вони розігнали близько 200 людей, які зібралися поблизу точки евакуації. Окупанти заявили, що буде обстріл і не надали обіцяних автобусів —повідомив радник мера Петро Андрющенко.

Натомість до іншої точки російські військові подали автобуси. Людям сказали, що транспорт має їхати у Докучаєвськ, на окуповану територію.

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15:36 - 23 квітня

Російські окупанти вдарили ракетами по Одесі. Міська рада підтвердила, що є влучання в об’єкти інфраструктури.

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