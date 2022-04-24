Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Однією з ключових тем був порятунок мирних людей та українських військових з міста Маріуполь, яке перебуває в оточенні військ РФ.

Про це український лідер поінформував в своєму офіційному Twitter-акаунті.

– Провів важливу телефонну розмову з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом. Напередодні його перемовин із Путіним наголосив на необхідності негайної евакуації цивільних з Маріуполя, зокрема з Азовсталі, негайного обміну заблокованих військових, – наголосив Зеленський.

Ще однією темою переговорів було надання Україні гарантій безпеки. Як відомо, офіційний Київ розглядає Туреччину як одну із країн-гарантів для нашої держави.

– Обговорили перебіг переговорного процесу, узгодження з Туреччиною та іншими країнами гарантій безпеки для України, – поінформував український лідер.

Крім того, Зеленський та Ердоган обговорили питання, пов’язані з обороноздатністю України в умовах повномасштабної війни з РФ, а також глобальну харчову безпеку, яка опинилася під загрозою через блокування Росією судноплавства в Чорному морі.

(2/2) Обговорили перебіг переговорного процесу, узгодження з ???????? та іншими країнами гарантій безпеки для ????????. Порушили питання, пов’язані з обороноздатністю ????????, а також з глобальною харчовою безпекою, яка опинилася під загрозою, через блокування судноплавства в Чорному морі. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 24, 2022 Related video

Раніше сьогодні радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк запропонував російській стороні провести спеціальний раунд переговорів для порятунку українських військових із Маріуполя (зокрема шляхом обміну), а також мирних громадян. Подоляк закликав РФ оголосити реальне великоднє перемирʼя в Маріуполі та відкрити гуманітарний коридор.

Тим часом навіть на Великдень російські загарбники продовжують скидати на Маріуполь авіаційні бомби, гатити по місту з корабельної артилерії, стріляти з гармат і танків.

За даними української розвідки, РФ не відмовилася від планів наступу на металургійний завод Азовсталь у Маріуполі, де перебувають українські військові та мирні громадяни. Країна-агресор планує залучити до наступу Росгвардію та структури ФСБ.