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Факти / Україна / Політика

Зеленський обговорив з Ердоганом порятунок мирних людей та військових з Маріуполя

Юлія Соколова редакторка стрічки
Зеленський обговорив з Ердоганом порятунок мирних людей та військових з Маріуполя

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Однією з ключових тем був порятунок мирних людей та українських військових з міста Маріуполь, яке перебуває в оточенні військ РФ.

Про це український лідер поінформував в своєму офіційному Twitter-акаунті.

– Провів важливу телефонну розмову з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом. Напередодні його перемовин із Путіним наголосив на необхідності негайної евакуації цивільних з Маріуполя, зокрема з Азовсталі, негайного обміну заблокованих військових, – наголосив Зеленський.

Ще однією темою переговорів було надання Україні гарантій безпеки. Як відомо, офіційний Київ розглядає Туреччину як одну із країн-гарантів для нашої держави.

– Обговорили перебіг переговорного процесу, узгодження з Туреччиною та іншими країнами гарантій безпеки для України, – поінформував український лідер.

Крім того, Зеленський та Ердоган обговорили питання, пов’язані з обороноздатністю України в умовах повномасштабної війни з РФ, а також глобальну харчову безпеку, яка опинилася під загрозою через блокування Росією судноплавства в Чорному морі.

Раніше сьогодні радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк запропонував російській стороні провести спеціальний раунд переговорів для порятунку українських військових із Маріуполя (зокрема шляхом обміну), а також мирних громадян. Подоляк закликав РФ оголосити реальне великоднє перемирʼя в Маріуполі та відкрити гуманітарний коридор.

Тим часом навіть на Великдень російські загарбники продовжують скидати на Маріуполь авіаційні бомби, гатити по місту з корабельної артилерії, стріляти з гармат і танків.

За даними української розвідки, РФ не відмовилася від планів наступу на металургійний завод Азовсталь у Маріуполі, де перебувають українські військові та мирні громадяни. Країна-агресор планує залучити до наступу Росгвардію та структури ФСБ.

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Фото: Офіс президента

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