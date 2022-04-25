Брінк стане послом США: чому це добрий знак для України

Президент США Джо Байден 25 квітня офіційно висунув Бріджит Брінк на посаду американського посла в Україні. Директор Київського безпекового форуму Данило Лубківський вважає таке рішення гарним знаком для Києва.

– Ми очікуємо, що відновиться дипломатична активність США в Україні. Це принципово важливо з практичної точки зору і, безумовно, це винятково важливий символічний акт підтримки України. Це підкреслення того послання, яке свідчить про солідарність Америки з Україною і захищеність нашої держави, віру в нашу перемогу, – заявив український дипломат в ефірі телемарафону.

Щодо самої Бріджит Брінк, на думку Лубківського, це дуже вдалий і мудрий вибір керівництва Сполучених Штатів.

– За 30 років у США сформовано цілу українську школу американської дипломатії, до якої належать Вікторія Нуланд, Александр Вершбоу, посли Джон Гербст, Стівен Пфайфер, Вільям Тейлор та інші. До цієї школи належить і Бріджит Брінк – як представниця вже нового покоління, – пояснив він.

За його словами, Брінк має 26-річний досвід дипломатичної служби, вона дуже добре орієнтується у нашому регіоні та Євразії загалом, а також у Східній Європі і Балканах.

– Тобто до нас прибуває дуже авторитетний дипломат і людина, яка, я впевнений, ставиться до України не лише з почуттям обов’язку, а й почуттям симпатії та солідарності. Це людина, яка добре розуміє сенс і завдання нашого стратегічного партнерства, – вважає Лубківський.

Він також зробив акцент на тому, шо Бріджит Брінк підтримувала процес вступу Словаччини до НАТО.

– Тому я хотів би побажати, щоб разом з усіма нашими американськими та європейськими партнерами, і, безумовно, за лідерства України здійснилося і наше головне стратегічне завдання на шляху до членства в Альянсі у цьому часовому відрізку, – підсумував дипломат.

На початку лютого міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підтвердив, що отримали запит від США щодо призначення Бріджит Брінк, яка нині є послом у Словачиині, американським послом в Україні.

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Фото: U.S. Embassy Slovakia