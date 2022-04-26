Ставка на Україну – виграшна, тепер усі це знають: звернення Зеленського

За два місяці повномасштабної збройної агресії Росія випустила понад 1,1 тис. ворожих ракет по українських містах та населених пунктах.

– 24 лютого більшість у світі навіть не вірили, що ми вистоїмо понад тиждень. Дехто говорив – три дні. Ще місяць тому доводилось переконувати різні держави, що ставка на Україну – виграшна. А тепер… Тепер усі це знають, – переконаний президент України Володимир Зеленський.

Глава держави вважає, що саме в Україні зараз вирішується доля Європи, глобальної безпеки та демократичної системи.

– Завдяки хоробрості, мудрості наших захисників, завдяки сміливості всіх українців наша держава – це справжній символ боротьби за свободу. Всі у світі (і навіть ті, хто нас не підтримує відкрито) погоджуються, що саме в Україні зараз вирішується доля Європи, глобальної безпеки, демократичної системи. А передусім те, яким бути, та чи бути взагалі, життю в центрі та на сході нашого континенту, – наголосив президент.

За два місяці російські війська використали проти України понад 1,1 тис. ракет, незліченну кількість авіабомб та артилерії. Загарбники катували, грабували, розстрілювали мирних жителів, мінували нашу землю, перетворювали мирні міста і села на пекло, додав президент.

За два місяці бойових дій 9 781 захисник України був відзначений державними нагородами. Звання Герой України присвоєно 142 нашим військовослужбовцям.

Вже вдалося деокупувати вже 931 населений пункт в Україні. Ще багато міст і громад перебувають під тимчасовим контролем російської армії. Проте президент не має сумнівів, що це лише питання часу, коли Україна звільнить свою землю.