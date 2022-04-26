Окуповане Новотошківське і підірвані силовики РФ у Кремінній: що відбувається на 62 добу війни в Україні (онлайн)
Уранці 24 лютого Путін оголосив про початок спецоперації в Україні та введення військ РФ на Донбас. Після цього о 5.00 країна-агресор завдала ракетних ударів по українських містах.
Як пояснили незабаром у МВС України, вторгнення почалося з атаки на аеродроми, військові склади в Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю та окупованим Кримом.
Кількість знищених і поранених російських військових нині становить понад 21 тис.
Головні події про війну РФ проти України – в текстовій трансляції на Фактах ICTV.
Командування Повітряних Сил ЗСУ звітує: на Східному та Південному напрямках окупанти здійснили кілька авіанальотів і втратили три літаки. Загалом за добу 25 квітня уражено 10 повітряних цілей:
- три літаки (Су-34, Су-35, Су-30);
- три крилаті ракети;
- чотири БпЛА ОТР (імовірно Орлан-10).
Британська розвідка повідомляє, що вторгнення Росії в Україну може мати значні наслідки для світових продовольчих ринків. Український урожай зернових у 2022 році, ймовірно, буде приблизно на 20% нижчим, ніж у 2021 році через скорочення посівних площ після вторгнення.
Україна є четвертим за величиною виробником та експортером сільськогосподарської продукції у світі. Зменшення пропозиції зерна з України спричинить інфляційний тиск, підвищуючи світові ціни на зерно. Високі ціни на зерно можуть загрожувати глобальній продовольчій безпеці, особливо в деяких з найменш розвинених країн.
Цифрова блокада Росії триває.
SITA відключає російські авіакомпанії від системи World Tracer з 25 квітня. Наразі ПАТ Аерофлот та ТОВ Перемога вже відключили. World Tracer — це система глобального пошуку багажу.
WPP припиняє діяльність у РФ. WPP — британський міжнародний холдинг у галузі комунікацій та реклами.
WEX з початку війни в Україні дотримується всіх санкцій проти РФ. Однак вони переоцінили їхні стосунки з Лукойлом і вирішили припинити їх. WEX Inc. є постачальником послуг з обробки платежів та управління інформацією для комерційного й державного автопарку.
WeWork доопрацьовує рішення з продажу бізнесу у РФ та призупиняє всі плани щодо розширення бізнесу в цьому регіоні. WeWork — американська компанія, що працює у сфері комерційної нерухомості та надає гнучкі робочі простори для стартапів та інших компаній.
Tietoevry завершує вихід із РФ. Tietoevry — скандинавська компанія з надання ІТ-послуг для промисловості та сфери обслуговування.
Teradata припинила вести бізнес у РФ на початку цього місяця. Teradata Corporation — технологічна компанія, що спеціалізується на розробці програмного забезпечення для баз даних та аналітики даних, а також на стратегічному ІТ-консалтингу.
Ворог може планувати провокаційні вибухи на дамбі Карлівського водосховища. У декількох проросійських Telegram-каналах з’явилася інформація про те, що “в населеному пункті Карлівка (ОРДО) націоналістичні батальйони замінували дамбу”.
З посиланням на Міноборони РФ пропагандисти повідомляють, що у разі підриву дамби у зоні затоплення перебуватимуть шість населених пунктів із загальною чисельністю населення понад 10 тис. осіб.
Вдалося деокупувати вже 931 населений пункт в Україні. Ще багато міст і громад перебувають під тимчасовим контролем російської армії.
– Але я не маю сумнівів, що це лише питання часу, коли ми звільнимо нашу землю, – переконаний президент України Володимир Зеленський.
Генштаб Збройних сил України заявив, що висновки щодо правомірності ухвалення рішень під час бойових дій будуть зроблені після війни.
– ЗСУ виконують завдання за призначенням, керуючись виключно національними інтересами та діють відповідно до обстановки, що склалася, – повідомив Генштаб.
На Донецькому та Луганському напрямах українські захисники відбили шість атак агресора, знищили 40 одиниць сухопутної техніки та збили п’ять повітряних цілей ворога, зокрема, два літаки, повідомляє штаб ООС.
– Протягом цієї доби, 25 квітня, військовослужбовці успішно відбили шість атак ворога. Наші воїни завдали шкоди російським окупантам. Зокрема, українські захисники знищили чотири танки, п’ять артилерійських систем, 13 одиниць броньованої, 15 одиниць автомобільної техніки, два паливозаправники та одну зенітну установку.
Крім того, підрозділи протиповітряної оборони у небі українського Донбасу збили два ворожі літаки та три безпілотні літальні апарати типу Орлан-10.
Прем’єр-міністр Болгарії Кирило Петков ініціював збір пожертв для України.
– Я відкриваю громадську кампанію зі збору фінансового ресурсу для українського уряду. Закликаю кожного громадянина Болгарії, хто справді хоче допомогти Україні, пожертвувати зарплатню, як я, – наголосив він.
За понеділок у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід українські захисники знищили до 160 осіб особового складу агресора та 25 одиниць техніки ворога.
– Російські фашистські війська здійснили три атаки, а також продовжували здійснювати ракетні та авіаційні удари, обстріл з важкої артилерії. Тривають бої.
Українські захисники знищили:
- особового складу – до 160;
- танків – 3;
- БТР – 1;
- БМП – 4;
- АТ-Т – 12;
- артилерійських систем – 2;
- зенітна установка – 1;
- БПЛА – 2.