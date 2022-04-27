Провокації РФ у “Придністров’ї” та обговорення гарантій безпеки для України: що відбувається на 63 добу війни (онлайн)
Уранці 24 лютого Путін оголосив про початок спецоперації в Україні та введення військ РФ на Донбас. Після цього о 5.00 країна-агресор завдала ракетних ударів по українських містах.
Як пояснили незабаром у МВС України, вторгнення почалося з атаки на аеродроми, військові склади в Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю та окупованим Кримом.
Кількість знищених і поранених російських військових нині становить понад 22 тис.
Головні події про війну РФ проти України – в текстовій трансляції на Фактах ICTV.
У Полтаві офіційно підтверджено вибухи.
Про це повідомив міський голова Полтави Олександр Мамай.
– Щойно ви чули вибухи! Уточнюємо всю інформацію. Велике прохання не публікувати фото та відео матеріали, – повідомив мер міста.
На Дніпропетровщині Збройні сили України знищили ворожу ракету завдяки переносному зенітно-ракетному комплексу Ігла.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
– Наші збили ворожу ракету з ПЗРК Ігла. Уламки впали у полі, – повідомив він.
Очільник ОВА Резніченко додав, що внаслідок падіння ракети ніхто не постраждав.
США разом із союзниками хочуть настільки послабити Росію, щоб у неї в майбутньому більше не було бажання розпочинати війни.
Про це виданню CNN повідомив міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін.
Захоплення мерії Херсона було очікуваним, тому що росіяни діють за єдиним сценарієм.
Однак обласна військова адміністрація ніколи не прийме жодні триколори та радянські прапори.
Так захоплення міськради Херсона 25 квітня прокоментував очільник області Геннадій Лагута.
В Управлінні Верховного комісара ООН прогнозують, що Україну покинуть 8,3 млн біженців.
Станом на 25 квітня межі країни залишили близько 5,2 млн людей. Внутрішньо переміщеними в Україні є понад 7,7 млн осіб.
Таким чином загальна кількість тих, хто змушений покинути свої домівки, становить 12,9 млн.
Крім того, майже 13 млн українців залишаються в постраждалих районах та не можуть їх покинути через ризики для безпеки.
Російські військові завдали ракетного удару по Одеській області.
За даними міськради, є ураження мосту через Дністровський лиман.
Нині обставини та інформація про поранених уточнюються.
Із міркувань безпеки рух мостом перекрито. Водіїв просять заздалегідь обрати альтернативні маршрути руху.
Унаслідок останнього обстрілу мирних районів Харкова три людини загинули та ще сім дістали поранення.
Серед постраждалих немає дітей, однак відомо, що двоє людей перебувають у тяжкому стані, зауважує очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Обстріли Азовсталі в Маріуполі Донецької області не припиняються, а запаси продуктів та води в бомбосховищах заводу закінчуються.
Саме тому нині розглядається будь-яка можливість евакуації мирних жителів, заявив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко в ефірі телемарафону.
Миколаїв готується до повномасштабного вторгнення з боку Росії, повідомляє міський голова обласного центру Олександр Сєнкевич.
Нині, за словами мера, задля нападу на Миколаїв Росія накопичує в Херсонській області зброю та ресурси.
Їх до регіону РФ перекидає через Крим.
Чеченський філіал Федеральної служби безпеки РФ збирає інформацію про ув’язнених місцевих тюрем, щоб відправити їх на війну Росії проти України, зазначають у Головному управлінні розвідки Міноборони України.