Серйозні новини для захисту України: звернення Зеленського

Президент Володимир Зеленський звернувся до громадян України. У новому відеозверненні глава держави розповів про серйозні новини для захисту України та розповів про підтримку іноземних країн.

– По-перше, США підготували новий пакет підтримки для України на $33 млрд. Зокрема, понад $20 млрд можуть піти на оборону. Ще понад $8 млрд заплановані на економічну підтримку. Ще $3 млрд будуть спрямовані на гуманітарну допомогу. Це дуже важливий крок від США, – вважає президент.

Триває розслідування злочинів російських військових проти мирних жителів. Позиція України абсолютно чітка – кожен злочинець РФ має бути притягнутий до відповідальності.

– Ким би вони не були та де б не ховалися, ми всіх їх знайдемо та примусимо відповідати. Перші 10 російських військових із 64 мотострілецької бригади Сухопутних військ Росії, які скоїли злочини проти наших людей у Бучі, отримали статус підозрюваних. Відомі їхні прізвища. Встановлено, що вони робили. Ми знаємо про них та їхні діяння всі деталі. І кожного знайдемо. Як знайдемо й усіх інших російських нелюдів, які вбивали, катували українців, знущалися з наших людей, знищували будинки та цивільну інфраструктуру в Україні. Жоден із цих покидьків не втече від відповідальності, – вважає президент.

Володимир Зеленський вважає, що потрібно боротися для перемоги над повномасштабною російською агресією. На його думку, варто гнати ворожих окупантів, які вбивають мирних жителів України. Президент України заявив, що під час перебування у Києві з робочим візитом генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша до міста потрапило п’ять російських крилатих ракет.

– Російські ракетні удари по Україні – по Києву, Фастову, Одесі, Хмельницькому та іншим містам – вкотре засвідчують: ще не можна розслаблятись. Не можна думати, ніби війна вже закінчується. Нам ще потрібно боротись. Ще потрібно гнати окупантів. Сьогодні російська армія продовжила спроби наступу на Сході нашої держави, на Донбасі. Намагається просуватися у південних регіонах. Збройні сили України стримують загарбників. І я вдячний кожному нашому захиснику, кожній нашій захисниці, які тримають позиції.