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На Донеччині продовжує роботу АТ Донецькоблгаз, завдяки чому в області продовжується газопостачання.

Втім, як повідомили в Нафтогазі станом на 18.00 27 квітня, постачання газу для понад 10 тис. абонентів може зупинитись через добу.

– Сьогодні о 13.15 наші колеги були змушені перекрити засувку на відводі на ГРС м.Лиман. Газопостачання може зберігатися ще близько доби (великий балон), однак, якщо нічого не зміниться, без палива залишиться 10 043 абоненти, – йдеться у повідомленні.

У Нафтогазі пояснили, що газові мережі майже в двох десятках населених пунктів зазнають пошкоджень від російської артилерії, в результаті чого вже 65 абонентів додатково не мають газу.

Втім газовики-ремонтники своїми зусиллями продовжують рятувати газові мережі, завдяки чому за сьогодні ремонтами збережено газопостачання для 184 сімей.

Газопостачальна компанія Нафтогаз Трейдинг за добу скоротило реалізацію природного газу майже на 20 відсотків — до 26,4 млн куб. м. Зменшили використання газу всі категорії споживачів.

ТЕЦ Нового Роздолу та Новояворівська працюють у звичному режимі. Працівники підприємств, дотримуючись вимог воєнного стану, готують теплоелектроцентралі до нового опалювального сезону.

Філія Новороздільські електромережі та філія Новояворівські електромережі працюють стабільно. Електроенергію безперебійно отримують усі споживачі Нового Роздолу, Новояворівська та прилеглих населених пунктів.

Усі діджитал сервіси ГК Нафтогаз України працюють в повному доступі для 2,2 млн наших клієнтів. Контакт-центр за сьогодні опрацював 1250 дзвінків.

АТ Укргазвидобування стабільно продовжує видобувати газ на всіх своїх об’єктах, за винятком тих, які знаходяться поблизу лінії зіткнення.

Об’єкти мережі ПСГ АТ Укртрансгаз залишаються під посиленою охороною та продовжують працювати у штатному режимі.

АТ Укртранснафта та АТ Укрспецтрансгаз продовжують працювати в штатному режимі в умовах воєнного стану.

ВАТ Кіровоградгаз працює у звичайному режимі.

Джерело: Нафтогаз Україна