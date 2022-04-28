Генсек ООН у Києві та перші кроки зі схвалення ленд-лізу від США: що відбувається на 64-тю добу війни (онлайн)
Уранці 24 лютого Путін оголосив про початок спецоперації в Україні та введення військ РФ на Донбас. Після цього о 5.00 країна-агресор завдала ракетних ударів по українських містах.
Як пояснили незабаром у МВС України, вторгнення почалося з атаки на аеродроми, військові склади в Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю та окупованим Кримом.
Кількість знищених і поранених російських військових нині становить понад 22 тис.
Головні події про війну РФ проти України – в текстовій трансляції на Фактах ICTV.
На Донеччині продовжує роботу АТ Донецькоблгаз, завдяки чому в області продовжується газопостачання.
Втім, як повідомили в Нафтогазі станом на 18.00 27 квітня, постачання газу для понад 10 тис. абонентів може зупинитись через добу.
– Сьогодні о 13.15 наші колеги були змушені перекрити засувку на відводі на ГРС м.Лиман. Газопостачання може зберігатися ще близько доби (великий балон), однак, якщо нічого не зміниться, без палива залишиться 10 043 абоненти, – йдеться у повідомленні.
У Нафтогазі пояснили, що газові мережі майже в двох десятках населених пунктів зазнають пошкоджень від російської артилерії, в результаті чого вже 65 абонентів додатково не мають газу.
Втім газовики-ремонтники своїми зусиллями продовжують рятувати газові мережі, завдяки чому за сьогодні ремонтами збережено газопостачання для 184 сімей.
Газопостачальна компанія Нафтогаз Трейдинг за добу скоротило реалізацію природного газу майже на 20 відсотків — до 26,4 млн куб. м. Зменшили використання газу всі категорії споживачів.
ТЕЦ Нового Роздолу та Новояворівська працюють у звичному режимі. Працівники підприємств, дотримуючись вимог воєнного стану, готують теплоелектроцентралі до нового опалювального сезону.
Філія Новороздільські електромережі та філія Новояворівські електромережі працюють стабільно. Електроенергію безперебійно отримують усі споживачі Нового Роздолу, Новояворівська та прилеглих населених пунктів.
Усі діджитал сервіси ГК Нафтогаз України працюють в повному доступі для 2,2 млн наших клієнтів. Контакт-центр за сьогодні опрацював 1250 дзвінків.
АТ Укргазвидобування стабільно продовжує видобувати газ на всіх своїх об’єктах, за винятком тих, які знаходяться поблизу лінії зіткнення.
Об’єкти мережі ПСГ АТ Укртрансгаз залишаються під посиленою охороною та продовжують працювати у штатному режимі.
АТ Укртранснафта та АТ Укрспецтрансгаз продовжують працювати в штатному режимі в умовах воєнного стану.
ВАТ Кіровоградгаз працює у звичайному режимі.
Джерело: Нафтогаз Україна
Укрзалізниця обмежить маршрут прямування приміських поїздів на напрямку Одеса – Білгород-Дністровський.
Повідомляється, що приміські поїзди відсьогодні прямуватимуть за сполученням Одеса – Кароліно-Бугаз – Одеса.
– На дільниці Кароліно-Бугаз – Білгород-Дністровський – Кароліно-Бугаз приміські поїзди курсувати не будуть, – повідомили в УЗ.
Джерело: Укрзалізниця
Окупаційні війська РФ продовжують нарощувати темпи наступу на територію України.
Про це під час пресбрифінгу повідомив речник Міністерства оборони України полковник Олександр Мотузяник.
– Противник проводить наступальну операцію у східній операційній зоні. Основною його метою залишається встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей, а також забезпечення стійкості сухопутного коридору з окупованою територією Автономної республіки Крим. Ворог нарощує темпи проведення наступальної операції. Практично на всіх напрямках агресор здійснює інтенсивний вогневий вплив, – наголосив він.
Олександр Мотузяник додав, що найбільша активність окупантів спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках
– Окупант готує додаткові підрозділи для участі у бойових діях. Не припиняються ракетні і авіаційні удари по військових і цивільних об’єктах на території всієї України, – заявив речник Міноборони.
За його словами, оперативно-тактична авіація повітряно-космічних сил збройних сил РФ виконала 138 літако-вильотів, із них щонайменше 38 – для ураження об`єктів у Харківській і Донецькій областях.
Джерело: Укрінформ
З’явилися повідомлення про авіаудар по Краматорську Донецької області. У небі було видно російський військовий літак.
Однак поки не було офіційного підтвердження.
Вбитий окупантами у Бучі Михайло Романюк, посмертне фото якого облетіло весь світ, перед загибеллю їхав на велосипеді, щоб записатися до місцевої самооборони.
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Про це йдеться у пресрелізі британського Міністерства закордонних справ.
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Про це повідомив голова обласної військової адміністрацій Максим Козицький.
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