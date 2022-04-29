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Факти / Україна / Політика

В ООН анонсували можливість виплати коштів громадянам України

Юля Захарченко редакторка стрічки
В ООН анонсували можливість виплати коштів громадянам України

Організація Об’єднаних Націй має намір виплачувати матеріальну допомогу громадянам України, яка має відбуватися у координації з урядом держави.

Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш під час спільної пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

– В умовах найгіршого сценарію 25 млн людей можуть потребувати гуманітарної допомоги до кінця року. Ми щиро сподіваємось, що цей сценарій залишиться на папері, але ми зобов’язані бути готовими, – вважає генсек ООН.

Генсек ООН зазначив, що до кінця травня кошти можуть отримати 1,3 млн українців, а до кінця серпня — вже 2 млн. Однак Антоніу Гутерреш не уточнив, скільки саме отримуватимуть мирні жителі.

На думку генерального секретаря ООН, така гуманітарна операція нетипова для Організації Об’єднаних Націй, тому що доведеться виплачувати кошти жителям територій, де функціонує уряд. Він вважає, що роль ООН полягає не в заміні уряду, а у його підтримці.

Антоніу Гутерреш додав, що ООН надає й інші види допомоги: постачання ліками чи медичними препаратами, протидія насильству, а також допомога державам, які дали прихисток українським біженцям.

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Фото: Офіс президента

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