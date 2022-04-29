Зброя США змінить позиції у війні, але не настільки швидко – секретар РНБО

Нове озброєння, яке мають надати Україні Сполучені Штати Америки, змінить позиції з Російською Федерацією у повномасштабній війні. Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що за допомогою американської зброї Україна переможе швидше.

– Зброя США обов’язково змінюватиме позиції сторін. Треба розуміти, що це не буде так швидко, як би нам хотілося. Зараз відбувається тренування великої кількості наших військових. Це нова зброя, до неї треба звикнути, треба навчитись нею користуватися. Зараз відбуваються ці процеси, – зазначив секретар РНБО.

За його словами, постачання важкої зброї від іноземних держав зрушилось з мертвої точки. Якщо ще декілька тижнів тому керівництво України просило про надання важкого озброєння, то сьогодні цю проблему вирішено.

– Зараз наступний етап, коли наші військові будуть натреновані користуватися цією зброєю. Я вважаю, це буде велика допомога для нашої країни, – розповів Олексій Данілов.

Секретар РНБО наголосив, що вже найближчим часом країна-агресор відчує на собі іноземне озброєння, яке отримали Збройні сили України від США, Великої Британії та інших країн. На думку Данілова, невідомо, коли завершиться війна, але це точно відбудеться не найближчими днями. Проте він впевнений, що ЗСУ виграють її, а Путін може підписати капітуляцію в будь-який момент.

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