Чергове масове поховання на Київщині та наступ ворога на Херсонщині: що відбувається на 66-ту добу війни (онлайн)
Уранці 24 лютого Путін оголосив про початок спецоперації в Україні та введення військ РФ на Донбас. Після цього о 5.00 країна-агресор завдала ракетних ударів по українських містах.
Як пояснили незабаром у МВС України, вторгнення почалося з атаки на аеродроми, військові склади в Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю та окупованим Кримом.
Кількість знищених і поранених російських військових нині становить понад 22 тис.
Головні події про війну РФ проти України – в текстовій трансляції на Фактах ICTV.
Перші вироки щодо воєнних злочинів будуть винесені через один чи два роки.
Про це в ефірі телемарафону розповів міністр юстиції України Денис Малюська.
– Органів, чи судів, які врешті-решт будуть виносити вироки військовим злочинцям, серед них військовослужбовці і вище керівництво РФ, їх дуже багато. Це і національні суди, і прокуратури, це Міжнародний кримінальний суд, який має юрисдикцію щодо воєнних злочинів і геноциду в Україні. Це трибунал, який буде створений щодо злочинів агресії, створення якого нещодавно підтримала Рада Європи, а також суди інших держав. Повноцінний запуск цих механізмів і перші вироки – це займе щонайменше рік-півтора-два. Тому що зазвичай міжнародні юрисдикції були дуже повільними, і це ще дуже швидкі терміни, як правило – це 6 -8 років і далі, – сказав міністр.
Він повідомив, що головною проблемою буде притягнути нелюдів до відповідальності та фізично їх затримати.
– У нас немає сумнівів, що вистачить доказів, щоб чимало російських громадян, чи тих, хто воює за Росію, чи в її інтересах, їх можна відправити у в`язницю на дуже тривалі терміни, принаймні отримати вироки. Тут проблема в іншому, щоб відправити їх у вʼязницю, їх треба фізично впіймати. Якщо це український суд виноситиме вирок, інструментом пошуку таких людей буде в тому числі Інтерпол, – зазначив Малюська.
Він додав, що коли вироки виноситимуться Міжнародним кримінальним судом, його юрисдикцію підтримує більшість країн світу, і не зважатиме на дипломатичний захист, наприклад, президентський імунітет Володимира Путіна і його оточення, якщо вони потраплять на територію країни, яка визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду.
– Як мінімум, ми обмежимо їхню можливість виїзду за територію РФ, а потім рано чи пізно дістанемо їх фізично. Я б на місці росіян не покидав територію Росії, хоча це не гарантує небезпеку, режими змінюються, – зауважив міністр.
Паралельно, повідомив він, Міністерство юстиції розробляє механізм як покарати злочинний режим грошима.
– Інше покарання відібрати їхні гроші, за ці гроші відбудувати нашу економіку і заплатити гроші нашим громадянам. Це величезний блок: Європейські суди з прав людини, арбітражі, окремо комісія, яку ми будемо створювати за новим міжнародним договором, які забезпечать доступ до території РФ. Але схожа ситуація з кримінальними судами, в кримінальних потрібно спіймати, в цивільних – треба знайти російські гроші. І більшість цих грошей захищена, на жаль, поки що суверенним імунітетом РФ, тому що це державні кошти. Але ми бачимо яким чином цей імунітет зняти і отримати доступ до сотень мільярдів доларів, євро, фунтів, які знаходяться заблоковані за кордоном, – розповів Малюська.
Він додав, що йдеться не про місяці, а про рік-два і навіть більше.
– Але шлях зрозумілий, результат буде досягнуто, – підсумував глава Мін’юсту.
Окупанти хочуть увести в обіг рублі у Мелітополі вже з 1 травня.
Про це повідомляється у зведенні Запорізької обласної військової адміністрації станом на вечір 29 квітня.
– У Мелітополі з 1 травня окупанти хочуть ввести в готівковий обіг рублі. Для реалізації свого плану вчора вони збирали колишніх співробітників банківської системи, які стали колаборантами, – йдеться у повідомленні.
Російські окупанти хочуть направити їх до Ростова-на-Дону на навчання, а потім на базі українського ”Ощадбанку” запустити роботу ”Сбербанку Росії”.
– Кожен, хто підтримує Росію у цей період, – підтримує війну Росії проти України. І на кожного із них чекає справедлива розплата. Адже за будь-яких умов ми переможемо, – наголосили в ОВА.
Джерело: Запорізька ОДА
Окупаційні війська РФ почали видавати новонародженим у Маріуполі свідоцтва “ДНР”
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила український омбудсмен Людмила Денісова.
– 23 квітня в Маріуполі окупанти видали таке свідоцтво новонародженому хлопчику, мати якого не змогла евакуюватися на безпечну територію України, – наголосила Людмила Денісова.
За її словами, фактично видачею цього “папірця” дитину позбавили будь-якого громадянства.
Уповноважена ВРУ додала, що такі дії Росії порушують права дітей, закріплені Конвенцією ООН про права дитини, зокрема статтю 8, якою передбачено право дитини на збереження індивідуальності, включаючи громадянство, ім`я та сімейні зв`язки.
Вона закликала громадян України в тимчасово окупованому Маріуполі не піддаватись ганебному впливу російської пропаганди та захистити право своїх дітей на збереження індивідуальності та українського громадянства.
Джерело: Людмила Денісова
Понад 70 жертв Голокосту вивезено до Німеччини з України через війну.
Про це пише The New York Times. Такі ж дані 25 квітня повідомили в організації Claims Conference, яка в числі інших організовує евакуацію.
– З урахуванням усього цього жаху, 70 осіб – не здається, що це багато. Але чого варто привезти цих людей, одного за іншим, на одній машині швидкої за іншою, в безпечні умови в Німеччину — це неймовірно важливо, — заявили в Claims Conference.
Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс повернулася до Києва.
It was a long drive but worth going the distance. So good to be in #Kyiv again. pic.twitter.com/FsQe0xnEIz
— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) April 29, 2022
Селище Момотове в Харківській області було звільнено від російських окупантів.
Про це повідомив військовий кореспондент Роман Бочкала.
Звільнене Момотово знаходиться в 6 км від Харкова.
На Київщині виявлено вже 1, 187 тіл мирних мешканців, які загинули від рук військових РФ.
З них 412 – це тіла закатованих та вбитих жителів Бучі.
З початку повномасштабного вторгнення РФ силами полку Азов лише в Маріуполі було знищено понад 1,1 тис. рашистів, десятки танків, БТРів та іншої військової техніки ворога.
Знищена техніка окупантів:
- Танки – 49 знищено та 29 пошкоджено.
- БТР – 23 знищено, 24 пошкоджено.
- БМП – 36 знищено, 24 пошкоджено.
- БМД – 5 знищено.
- Катер Раптор – 1 знищено.
- СУ-25 – 1 пошкоджено.
- ББМ Тайфун – 2 знищено, 2 пошкоджено.
- Тигр – 3 знищено, 2 пошкоджено.
- Рись – 2 знищено, 2 пошкоджено.
- Вантажна техніка – 25 знищено, 8 пошкоджено.
В Одесі запроваджують тривалу комендантську годину – 1-3 травня.
Вона триватиме з 22:00 1 травня 2022 року до 05:00 3 травня 2022 року.
Про це повідомляє ОВА.
В Одесі запроваджують тривалу комендантську годину – 1-3 травня.
Вона триватиме з 22:00 1 травня 2022 року до 05:00 3 травня 2022 року.
Про це повідомляє ОВА.