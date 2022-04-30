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Перші вироки щодо воєнних злочинів будуть винесені через один чи два роки.

Про це в ефірі телемарафону розповів міністр юстиції України Денис Малюська.

– Органів, чи судів, які врешті-решт будуть виносити вироки військовим злочинцям, серед них військовослужбовці і вище керівництво РФ, їх дуже багато. Це і національні суди, і прокуратури, це Міжнародний кримінальний суд, який має юрисдикцію щодо воєнних злочинів і геноциду в Україні. Це трибунал, який буде створений щодо злочинів агресії, створення якого нещодавно підтримала Рада Європи, а також суди інших держав. Повноцінний запуск цих механізмів і перші вироки – це займе щонайменше рік-півтора-два. Тому що зазвичай міжнародні юрисдикції були дуже повільними, і це ще дуже швидкі терміни, як правило – це 6 -8 років і далі, – сказав міністр.

Він повідомив, що головною проблемою буде притягнути нелюдів до відповідальності та фізично їх затримати.

– У нас немає сумнівів, що вистачить доказів, щоб чимало російських громадян, чи тих, хто воює за Росію, чи в її інтересах, їх можна відправити у в`язницю на дуже тривалі терміни, принаймні отримати вироки. Тут проблема в іншому, щоб відправити їх у вʼязницю, їх треба фізично впіймати. Якщо це український суд виноситиме вирок, інструментом пошуку таких людей буде в тому числі Інтерпол, – зазначив Малюська.

Він додав, що коли вироки виноситимуться Міжнародним кримінальним судом, його юрисдикцію підтримує більшість країн світу, і не зважатиме на дипломатичний захист, наприклад, президентський імунітет Володимира Путіна і його оточення, якщо вони потраплять на територію країни, яка визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду.

– Як мінімум, ми обмежимо їхню можливість виїзду за територію РФ, а потім рано чи пізно дістанемо їх фізично. Я б на місці росіян не покидав територію Росії, хоча це не гарантує небезпеку, режими змінюються, – зауважив міністр.

Паралельно, повідомив він, Міністерство юстиції розробляє механізм як покарати злочинний режим грошима.

– Інше покарання відібрати їхні гроші, за ці гроші відбудувати нашу економіку і заплатити гроші нашим громадянам. Це величезний блок: Європейські суди з прав людини, арбітражі, окремо комісія, яку ми будемо створювати за новим міжнародним договором, які забезпечать доступ до території РФ. Але схожа ситуація з кримінальними судами, в кримінальних потрібно спіймати, в цивільних – треба знайти російські гроші. І більшість цих грошей захищена, на жаль, поки що суверенним імунітетом РФ, тому що це державні кошти. Але ми бачимо яким чином цей імунітет зняти і отримати доступ до сотень мільярдів доларів, євро, фунтів, які знаходяться заблоковані за кордоном, – розповів Малюська.

Він додав, що йдеться не про місяці, а про рік-два і навіть більше.