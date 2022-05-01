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Факти / Україна / Політика

Київ пропонує Німеччині ухвалити закон про ленд-ліз – посол України

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Київ пропонує Німеччині ухвалити закон про ленд-ліз – посол України

Київ пропонує Німеччині ухвалити закон про ленд-ліз за прикладом США.

Про це заявив посол України у ФРН Андрій Мельник в інтерв’ю Bild am Sonntag.

Дипломат повідомив, що Україна хотіла б отримати швидкий експорт 88 танків Леопард, 100 БМП Мардер, самохідних гаубиць і багато іншої військової техніки.

– Що дуже важливо, це переосмислення у свідомості людей. Ми переживаємо найбільшу війну в Європі за останні 80 років. Ви більше не зможете перемогти з 30 або 100 танками. Німецький закон про ленд-ліз, як у США, і довгостроковий союз проти Росії були б дуже важливі, – сказав Мельник.

Посол назвав рішення Німеччини направити в країну зенітки Гепарди правильним, проте недостатнім для перемоги над Росією.

Мельник зазначив, аби дійсно перемогти в цій війні, Україна потребує більш сучасного німецького озброєння.

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Фото: Pexels

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