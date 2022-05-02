Евакуація з Азовсталі та вибухи у Бєлгороді: що відбувається на 68-у добу війни (онлайн)
Уранці 24 лютого Путін оголосив про початок спецоперації в Україні та введення військ РФ на Донбас. Після цього о 5.00 країна-агресор завдала ракетних ударів по українських містах.
Як пояснили незабаром у МВС України, вторгнення почалося з атаки на аеродроми, військові склади в Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю та окупованим Кримом.
Кількість знищених і поранених російських військових нині становить понад 23 тис.
Головні події про війну РФ проти України – в текстовій трансляції на Фактах ICTV.
Влада Маріуполя підтвердила початок евакуації з Азовсталі та анонсували евакуацію цивільних з інших районів міста на Азові.
Про це у своєму Telegram каналі повідомила Маріупольська міська рада.
– Офіційно. Сьогодні у Маріуполі за підтримки ООН та Червоного Хреста розпочалась евакуація цивільних з території комбінату Азовсталь. Більше інформації буде згодом. Віримо та чекаємо на повернення людей на підконтрольну Україні територію, – йдеться у повідомленні.
Додається, що з урахуванням безпеки евакуацію мирного населення Маріуполя, що знаходиться в інших районах міста, перенесено на понеділок (2 травня). Початок евакуації 2 травня – о 8:00 біля ТРЦ Порт Сіті.
Джерело: Маріупольська міська рада
Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель обговорив санкції проти РФ та наступні кроки щодо євроінтеграції України з главою українського МЗС Дмитром Кулебою.
Про це Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ написав на своїй сторінці у Twitter.
– Провів телефонні переговори з Дмитром Кулебою для обговорення подальшої підтримки України з боку ЄС, – написав Жозеп Боррель.
Він додав, що наразі триває робота над наступним пакетом санкцій проти РФ.
За словами голови дипломатії Євросоюзу, Рада асоціації ЄС-Україна стане ключовим моментом подальшого розвитку двостороннього партнерства.
Окремо він відзначив ситуацію в Маріуполі, яку назвав “жахливою”.
– Потрібно терміново провести гуманітарну евакуацію, – написав Жозеп Боррель.
Джерело: Josep Borrell Fontelles
Організація Об’єднаних Націй почала евакуацію цивільного населення з заводу Азовсталь у Маріуполі.
Інформацію на своїй сторінці у Twitter підтвердив президент України Володимир Зеленський.
– Розпочалася евакуація цивільних з Азовсталі. Перша група приблизно зі 100 осіб уже прямує на підконтрольну територію. Завтра зустрічатимемо їх у Запоріжжі. Дякую нашій команді! Нині вони, разом з представниками ООН, працюють над евакуацією решти цивільних із території заводу, – написав президент.
Розпочалася евакуація цивільних з Азовсталі. Перша група приблизно зі 100 осіб уже прямує на підконтрольну територію. Завтра зустрічатимемо їх у Запоріжжі. Дякую нашій команді! Нині вони, разом з представниками #ООН, працюють над евакуацією решти цивільних із території заводу.
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 1, 2022
На Дніпропетровщині 1 травня через ворожий обстріл приватного подвір’я була поранена жінка.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Дніпропетровська ОДА (ОВА) Валентин Резніченко.
– Дніпропетровщина, 1 травня, 15.55. Ворожий обстріл села у Синельниківському районі, – йдеться у повідомленні.
За його даними, внаслідок обстрілу було пошкоджено приватне подвір’я та поранено жінку.
Більше деталей голова ОВА не навів.
Джерело: Валентин Резніченко
У Чорному морі зафіксована активізація сил ворожого флоту. Про це повідомив спікер оперативного командування Південь Владислав Назаров.
За його словами, після того, як ЗСУ завдали чергового удару по Зміїному десантними швидкісними катерами типу Раптор, РФ намагалася евакуювати та поповнити особовим складом свої підрозділи на острові.
Загроза ракетного удару від решти кораблів та підводного човна РФ залишається високою.
Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі під час візиту до України 1 травня, що тривав трохи більше трьох годин, обговорила із президентом України Володимиром Зеленським гуманітарну та фінансову допомогу.
– Ми стоїмо з Україною, поки перемога не буде здобута, – наголосила Ненсі Пелосі вже під час пресконференції в Польщі.
Спікер Палати представників США зазначила, що для неї було великою честю зустрітися з президентом України та передати йому послання єдності та вдячності від Конгресу США.
У 90% населених пунктів Київської області відновили інтернет. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.
Там, де швидко відновити зв’язок за допомогою стандартного обладнання неможливо, залучено системи супутникового інтернету Starlink від SpaceX та антени Vega 2G/DCS1800/LTE1800.
Тим часом фахівці Укртелеком, Vodafone, lifecell та Київстар у координації з піротехніками усувають пошкодження або відновлюють руйнування на своїй телекомунікаційній інфраструктурі.
1 травня Збройні сили України показали відео, як батальйон Сармат відбив наступ ворога на Донбасі.
У Курській області РФ біля кордону з Україною частково обвалилися конструкції залізничного мосту.
Про інцидент повідомив губернатор області Роман Старовойт.
Залізничну гілку використовували для пересування товарних складів.
У Міністерстві внутрішніх справ показали момент знищення російських загарбників бригадою швидкого реагування Нацгвардії України.