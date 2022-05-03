У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який визначає нові підстави для втрати громадянства України. Цим документом також пропонується не надавати українське громадянство особам, які заперечують військову агресію Росії проти нашої держави.

Йдеться про законопроєкт № 7339, зареєстрований у парламенті 2 травня. Його авторами є група народних депутатів.

Цим документом вносяться зміни до закону Про громадянство України.

Закон хочуть доповнити новою статтею, згідно з якою громадянство України не зможе отримати особа та її рідні (чоловік, батько, матір, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідні брат і сестра), яка:

• заперечувала збройну агресію Росії проти України, поширення державного суверенітету України на тимчасово окуповані території;

• здійснювала глорифікацію (прославляння) держави, яка визнана в Україні агресором, перебуває у збройному конфлікті/війні з нашою державою, сприяла вчиненню збройної агресії проти України; а також глорифікацію військових формувань, політичних діячів такої держави;

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• перебувала чи досі перебуває на посадах в органах та установах держави-агресора, відповідальних за держбезпеку або безпеку найвищого керівництва, брала участь у її миротворчих місіях, діяльності збройних, військових, воєнізованих та інших силових формувань;

• публічно закликала до насильницької зміни конституційного ладу і цілісності України, до розпалювання національної ворожнечі, пропаганди війни, тероризму, екстремізму, сепаратизму, а також до підтримки комуністичного / націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, їхньої символіки;

• до якої були застосовані санкції згідно із законом України Про санкції.

– Не будуть приймати до громадянства України особу, яка вчинила злочин проти миру, безпеки людства, міжнародного правопорядку, здійснювала геноцид або створює загрозу національним інтересам, національній безпеці, охороні громадського порядку, суверенітету і територіальній цілісності України, захисту прав і свобод людини, їх повноцінному здійсненню, – зазначається в пояснювальній записці до законопроєкту.

Крім того, в проєкті закону визначені нові підстави для позбавлення громадянства України:

• встановлення факту участі в збройній агресії Росії проти України станом на 20 лютого 2014 року та після цієї дати;

• перебування на посадах в органах, установах держави-агресора, відповідальних за держбезпеку чи безпеку її вищого керівництва, участь у її миротворчих місіях, збройних, військових, воєнізованих, парамілітарних чи інших силових формуваннях;

• засудження в Україні за злочини проти основ нацбезпеки нашої держави, проти миру, безпеки людства чи за вчинення теракту, публічні заклики до вчинення теракту, створення терористичної групи (організації), сприяння вчиненню теракту, за фінансування тероризму.

Нещодавно до Верховної Ради внесли законопроєкт, який передбачає кримінальну відповідальність за подвійне громадянство. Цим документом пропонується заборонити українцям із російськими паспортами обіймати в Україні певні посади протягом 15 років.