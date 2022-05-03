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Факти / Україна / Політика
Юля Захарченко |
Обстріл Одеси та евакуація з Маріуполя: що відбувається на 69-у добу війни (онлайн)

Обстріл Одеси та евакуація з Маріуполя: що відбувається на 69-у добу війни (онлайн)

Уранці 24 лютого Путін оголосив про початок “спецоперації” в Україні та введення військ РФ на Донбас. Після цього о 5.00 країна-агресор завдала ракетних ударів по українських містах.

Як пояснили незабаром у МВС України, вторгнення почалося з атаки на аеродроми, військові склади в Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю та окупованим Кримом.

Кількість знищених і поранених російських військових нині становить понад 23 тис.

Головні події про війну РФ проти України – в текстовій трансляції на Фактах ICTV.

З початку З кінця
Пряма трансляція
00:38 - 03 травня

У Києві знову відкриється посольство Швеції, повідомила міністр закордонних справ країни Анн Лінде.

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00:24 - 03 травня

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00:09 - 03 травня

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00:07 - 03 травня

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23:44 - 02 травня

Ми підтримуємо поступове припинення нафти в рамках наступного раунду санкцій ЄС. Ми вже скоротили імпорт російської нафти до 12% і підемо до нуля, написала посол Німеччини в США Емілі Габер щодо бажання Німеччини підтримати ембарго ЄС на російську нафту.

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23:31 - 02 травня

На Азовсталі у Маріуполі досі заблоковано до 200 мирних жителів. Заступник командира полку Азов Святослав Паламар розповів, що його бійці чують голоси людей, які залишаються під завалами. Серед них жінки, діти та люди похилого віку, але українські сили не мають обладнання для розчищення завалів.

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23:16 - 02 травня

Колона людей з Азовсталі, яких визволили 1 травня у рамках гуманітарної операції з евакуації, сьогодні не змогла дістатись Запоріжжя. Про це повідомили у Запорізькій ОВА, однак причину затримки не уточнили.

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23:00 - 02 травня

Після часткової евакуації цивільних з території Азовсталі у Маріуполі російські війська продовжують обстрілювати територію заводу, зокрема, споруди, де ховаються від небезпеки мирні жителі, здійснювати авіаудари, вести вогонь, використовуючи корабельну артилерію й танки.

Також внаслідок чергового штурму російською армією Азовсталі – бійцями полку Азов знищено п’ять ворожих окупантів.

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22:55 - 02 травня

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22:38 - 02 травня

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