Країна-агресор Росія стала загрозою для всього вільного світу. Ї якщо її не зупинити зараз, під час повномасштабної війни в Україні, вона піде далі.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час звернення до парламенту Албанії.

Він розповів про жорстокі обстріли, які здійснюють путінські війська по території України. Зеленський зазначив, що внаслідок ударів РФ загинули вже 220 українських дітей.

– Кожного дня українці втрачають дітей від російських ударів. Уже більш ніж 600 дітей стали жертвами цього вторгнення Росії: 220 дітей були вбиті, 406 отримали поранення…. Російська армія б’є по наших містах і селах з артилерії, авіації, не шкодує ракет, – зазначив президент.

Він розповів, що в Харкові зруйнована п’ята частина усіх будинків (тобто понад 2,5 тис. будинків, які спалені, розбиті або пошкоджені російськими снарядами).

А місто Маріуполь зруйноване вщент – там не залишилося жодної вцілілої будівлі. Зеленський поінформував, що це півмільйонне місто війська РФ тримали в жорстокій облозі з початку березня, не допускаючи туди воду, їжу, ліки, не припиняючи бомбардувань.

– Це буквально випалене місто. Але можна взяти будь-яке українське місто або село, куди зайшли окупанти, і звідти будуть дуже схожі повідомлення про руйнування і вбивства, про знущання, примусове вивезення людей до РФ, про тотальне розкрадання усього, що є на нашій території, – додав глава держави.

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Зеленський наголосив, що українці, які пережили окупацію нацистів під час Другої світової війни, кажуть, що 80 років тому не бачили такої жорстокості.

– От зараз бачили, як російські військові стріляють дітям в обличчя, як звичайних людей, селян, яких взяли в полон, днями й ночами змушували лежати на землі за мінусових температур, – заявив він.

Президент розповів членам парламенту Албанії, що в регіонах України, звільнених від російської армії, тепер постійно виявляють поховання закатованих людей зі зв’язаними руками, слідами пострілів, зламаними ребрами. Багатьох українців російські загарбники вбили пострілом у потилицю.

Зеленський уточнив, що окупанти часто не дозволяли навіть закопати тіла вбитих людей, і тепер їх знаходять у лісах, посадках, підвалах, колодязях, або й просто на вулицях.

Президент поінформував, що РФ не погодилася встановити режим припинення вогню на Великдень чи інші свята. Водночас путінські війська вже зруйнували чи пошкодили 86 релігійних об’єктів на території України.

– Це повне забуття моралі, повна відмова від загальнолюдських цінностей. Повне невизнання життя як безумовної цінності. І вони не хочуть зупинятися, напавши на Україну. Вони хочуть піти далі, намагаючись відродити тиранію найгіршого рівня, яку тільки бачили в ХХ столітті. Росія стала найбільшою загрозою усьому вільному світу… Тільки якщо зупинимо Росію зараз і в Україні, зможемо врятувати Європу від настання нової ери – ери несвободи, – наголосив Зеленський.

За даними Управління Верховного комісара ООН із прав людини, від початку повномасштабного вторгнення військ РФ на територію України і до 1 травня зафіксовано 6 469 випадків загибелі або поранення цивільних. Згідно з підрахунками, загинуло 3 153 людини, ще 3 316 поранено.

Тим часом на території Київської області після звільнення від російських загарбників продовжують знаходити поховання закатованих українців. Поліція виявила вже 1 202 тіла українців, закатованих та розстріляних військами РФ.