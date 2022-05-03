Президент України Володимир Зеленський закликав Албанію закрити порти для суден з країни-агресора Росії та обмежити приїзд російських туристів.

Про це глава держави заявив під час сьогоднішнього звернення до парламенту Албанії. Президент виступав за допомогою відеозв’язку.

– Я прошу вас закрити порти для російських суден та обмежити приїзд російських туристів, тому що ви ніколи не можете знати, хто приїхав до вас. Може, вбивці, які були в Бучі, а може кати Маріуполя, а може ті, хто працює на підрив вже і вашої держави, – наголосив Зеленський.

Він нагадав, що зараз в Євросоюзі відбувається обговорення вже шостого пакету антиросійських санкцій. У зв’язку з цим президент звернув увагу на необхідність зробити частиною цього пакету нафтове ембарго.

– Ми всі разом маємо наполягати на тому, що його частиною має стати нафтове ембарго, реальне блокування будь-яких схем, які Росія використовує, щоб обдурити вільний світ та ігнорувати санкції, – заявив Зеленський.

Глава держави додав, що російські банки потрібно повністю відключені від світової фінансової системи. Крім того, Зеленський закликав Албанію припинити торговельні відносини з РФ, оскільки Москва в якийсь момент може їх свідомо використати для шантажу, завдати удару по албанському ринку, коли захоче якихось політичних поступок.

Президент також зазначив, що потрібно припинити використання коштів ООН для спонсорування Росії.

Related video

Під час виступу Зеленський подякував народу Албанії за підтримку та допомогу українським біженцям та згадав про матір Терезу.

– Народе Албанії, я вдячний вам за те, що ви не вагалися, кого підтримати у цій боротьбі. Ви однозначно стали на бік свободи та правди. Я дякую вам за конкретні кроки для України, за оборонну допомогу, за підтримку санкцій проти РФ, за те, що піклуєтеся про наших людей і приймаєте наших дітей. Таке ваше ставлення до українців у тяжкий час нагадує мені про Святу матір Терезу – албанку, життя якої стало символом гуманізму для всіх у світі. Вона вчила людей, що щоденним добром можна перемогти зло і наблизитися до тієї святості, яку люди пам’ятатимуть із покоління в покоління, – наголосив Зеленський.

Як повідомляв глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель, шостий пакет санкцій проти Росії планують затвердити на наступному засіданні Ради ЄС із закордонних справ. Воно має відбутися 10 та 16 травня.

Боррель висловив упевненість, що до цього засідання вдасться досягнути домовленості щодо нафтового ембарго.