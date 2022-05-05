Кабінет міністрів України офіційно оприлюднив розміри заробітних плат, які отримали прем’єр-міністр Денис Шмигаль та міністри за квітень 2022 року.

Відповідна інформація оприлюднена на офіційному сайті уряду.

Щоправда, в переліку є дані лише щодо віцепрем’єрів, міністра Кабінету міністрів, державного секретаря КМУ та його заступників.

Згідно з оприлюдненими даними, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль фактично отримав за квітень зарплату в розмірі 61 тис. 397,35 грн.

Загалом очільнику уряду була нарахована зарплата в розмірі 76 270 грн, з якої утримано 14 тис. 872,65 грн податків.

Що стосується інших членів Кабміну, то:

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• перший віце-прем’єр – міністр економіки України Юлія Свириденко отримала 62 тис. 004,92 грн зарплати (чиновниці нарахували 77 тис. 024,74 грн зарплати, з якої вирахувано 15 тис. 019,82 грн податків);

• віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина отримала 61 тис. 397,35 грн зарплати (з урахуванням податків розмір нарахованої зарплати становив 76 270 грн);

• віце-прем’єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук отримала за квітень 61 тис. 397,35 грн зарплати (з урахуванням суми податків розмір нарахованої зарплати становив 76 270 грн);

• зарплата віце-прем’єра – міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова становить 61 тис. 397,35 грн (нарахована зарплата до вирахування податків – 76 270 грн);

• міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов фактично отримав за квітень 61 тис. 397,35 грн зарплати (до утримання податків сума нарахованої зарплати становила 76 270 грн).

Розміри зарплат інших міністрів Кабмін не оприлюднив.

Державний секретар Кабінету міністрів України Олександр Ярема отримав зарплату за квітень у розмірі 81 тис. 045,28 грн. Загалом чиновнику нарахували 100 тис. 677,37 грн зарплати (посадовий оклад та надбавки за виконання особливо важливої роботи, вислугу років, ранг та роботу з таємними документами). З цієї суми було утримано 19 тис. 632,09 грн податків.

Заступники держсекретаря Кабміну отримали за квітень зарплату в розмірі від 64 тис. 127,60 грн до 161 тис. 720,67 грн.

Найбільшу зарплату за квітень отримав заступник державного секретаря Кабміну Анатолій Куцевол – 161 тис. 720,67 грн. Сума нарахованої йому зарплати в 200 тис. 895,25 грн включає надбавки, відпускні та матеріальну допомогу до відпустки. З цієї суми утримано податків на 39 тис. 174,58 грн.

Варто зазначити, що в державному бюджеті на 2022 рік заклали видатки на Секретаріат Кабінету міністрів України в розмірі 1,346 млрд грн. Ці кошти витрачатимуть на виплату зарплат, підтримку газети Урядовий кур’єр та інші потреби.