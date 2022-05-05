В уряді Угорщини навіть після першого ракетного обстрілу Закарпаття все одно вважають, що правильно вчинили, коли закрили свою територію для транспортування зброї Україні.

Про це заявив державний секретар МЗС Угорщини Томаш Менцер, повідомляє видання Infopost.

Урядовець прокоментував обстріл залізничної станції у Воловці, який стався 3 травня.

– Ракета влучила у залізничну станцію на Закарпатті… Важливо зазначити, що ця атака свідчить про те, що ми ухвалили правильне рішення, коли вирішили не відправляти зброю на війну, – сказав Менцер.

За його словами, цілком ймовірно, що російські війська також можуть поцілити у військові вантажі, які перетинатимуть угорсько-український кордон.

У МЗС України відреагували на таку заяву Менцера.

За словами речника МЗС Олега Ніколенка, ракетний обстріл Закарпаття – це чергове свідчення того, що війна торкається не лише України, а й Угорщини попри будь-які ігнорування цього факту в Будапешті.

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Ніколенко нагадав слова міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, що без миру та безпеки в нашій країні не буде миру та безпеки в Угорщині.

– Ударом по Закарпаттю Путін наблизив війну іще ближче до угорського кордону. Ми жодним чином не бажаємо угорському народу переживати ті жахіття, через які зараз проходять українці. Водночас Європа не існує у вакуумі. Кожна європейська країна має докладати зусиль задля встановлення миру. Допомігши зупинити Росію в Україні, Угорщина зміцнюватиме насамперед власну безпеку, – сказав Олег Ніколенко.

Речник МЗС України сподівається, що Угорщина сприятиме наданню Україні військової допомоги та запровадженню ембарго щодо російської нафти.

Раніше секретар РНБО України Олексій Данілов наголосив, що уряд Угорщини завчасно знав про напад РФ на Україну, оскільки про це посадових осіб попередив Путін.

Джерело: Infopost, Олег Ніколенко