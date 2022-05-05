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Факти / Україна / Політика

Шарль Мішель розповів, коли внесе на розгляд заявку України про членство в ЄС

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Шарль Мішель

Президент Європейської ради Шарль Мішель зараз не готовий назвати конкретну дату подання лідерам Європейського Союзу заявки України на членство в ЄС.

Про це Мішель заявив в інтерв’ю агенції Інтерфакс-Україна.

За його словами, заявку він внесе тоді, коли для цього буде найкращий момент. Щойно Єврокомісія у червні передасть свої висновки, надалі питання винесуть на розгляд у Європейській раді.

– Я буду зобов’язаний оцінити, коли ми будемо готові внести цю тему до порядку денного Європейської Ради. Я проконсультуюсь з усіма дійовими особами, щоб оцінити, коли настане найкращий момент, і ми будемо готові провести ці дебати на рівні Ради Європи… Чи це буде в червні, чи пізніше – я не можу сказати сьогодні, — пояснив Шарль Мішель.

Наразі заявка України прискорено проходить усі необхідні процедури.

– По суті, за кілька днів після того, як ми отримали заявку, ми швидко ухвалили рішення, доручивши Єврокомісії надати свої висновки. Зазвичай це триває 8-9 місяців. Де-факто рішення ухвалили за кілька днів, – зазначив Мішель.

На запитання, чи зможе Україна набути членства до проведення необхідних реформ, президент Європейської Ради наголосив, що це процес, що основується саме на реформах.

Питання про членство пов’язане із загальним підходом до верховенства права, незалежності правосуддя, боротьби з корупцією, єдиного ринку, економічних реформ, заявив Шарль Мішель.

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Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Getty Images

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