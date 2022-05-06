Україна веде перемовини про міжнародну допомогу на $11 млрд – Марченко

Україна веде перемовини про міжнародну допомогу на $11 млрд, з яких вже отримали $5 млрд.

Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна розповів міністр фінансів України Сергій Марченко.

– Доходи бюджету зараз покривають тільки 54% наших видатків, це без урахування видатків на військові потреби. Тому основне балансування відбувається коштом міжнародної допомоги, міжнародних запозичень. Це те, на що витрачаємо 90% нашого часу, – заявив Марченко.

За його словами, ключовими партнерами для України залишаються США, Канада, Велика Британія та Європейський Союз.