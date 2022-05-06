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Факти / Україна / Політика

Україна веде перемовини про міжнародну допомогу на $11 млрд – Марченко

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
гроші

Україна веде перемовини про міжнародну допомогу на $11 млрд, з яких вже отримали $5 млрд.

Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна розповів міністр фінансів України Сергій Марченко.

– Доходи бюджету зараз покривають тільки 54% наших видатків, це без урахування видатків на військові потреби. Тому основне балансування відбувається коштом міжнародної допомоги, міжнародних запозичень. Це те, на що витрачаємо 90% нашого часу, – заявив Марченко.

За його словами, ключовими партнерами для України залишаються США, Канада, Велика Британія та Європейський Союз.

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Джерело: УНІАН

Фото: НБУ

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