Зеленський підписав законопроєкт про дерадянізацію законодавства України

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт про дерадянізацію українського законодавства.
Депутати схвалили законопроєкт 21 квітня.
Про це йдеться на сайті Верховної Ради.
Відтепер в українському законодавстві немає:
- згадки про перемоги Великої Жовтневої соціалістичної революції;
- прагнення втілювати в життя ленінські ідеї побудови комуністичного суспільства;
- посилання на програми, розроблені комуністичною партією;
- пріоритету в правах комсомольців, комуністів та інших товаришів.
Також законом скасували 1 200 актів органів державної влади та управління Союзу РСР, Української РСР (Української СРР).
Крім того, Кабміну дали доручення упродовж трьох місяців провести дерадянізацію серед своїх нормативно-правових документів, а також напрацювати новий Трудовий, Житловий кодекс і Кодекс про адміністративні проступки.
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