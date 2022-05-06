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Факти / Україна / Політика

Зеленський підписав законопроєкт про дерадянізацію законодавства України

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Верховна Рада

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт про дерадянізацію українського законодавства.

Депутати схвалили законопроєкт 21 квітня.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Відтепер в українському законодавстві немає:

  • згадки про перемоги Великої Жовтневої соціалістичної революції;
  • прагнення втілювати в життя ленінські ідеї побудови комуністичного суспільства;
  • посилання на програми, розроблені комуністичною партією;
  • пріоритету в правах комсомольців, комуністів та інших товаришів.

Також законом скасували 1 200 актів органів державної влади та управління Союзу РСР, Української РСР (Української СРР).

Крім того, Кабміну дали доручення упродовж трьох місяців провести дерадянізацію серед своїх нормативно-правових документів, а також напрацювати новий Трудовий, Житловий кодекс і Кодекс про адміністративні проступки.

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