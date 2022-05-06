Зеленський підписав законопроєкт про дерадянізацію законодавства України

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт про дерадянізацію українського законодавства.

Депутати схвалили законопроєкт 21 квітня.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Відтепер в українському законодавстві немає:

згадки про перемоги Великої Жовтневої соціалістичної революції;

прагнення втілювати в життя ленінські ідеї побудови комуністичного суспільства;

посилання на програми, розроблені комуністичною партією;

пріоритету в правах комсомольців, комуністів та інших товаришів.

Також законом скасували 1 200 актів органів державної влади та управління Союзу РСР, Української РСР (Української СРР).

Крім того, Кабміну дали доручення упродовж трьох місяців провести дерадянізацію серед своїх нормативно-правових документів, а також напрацювати новий Трудовий, Житловий кодекс і Кодекс про адміністративні проступки.