Віцеспікерка Верховної Ради України Олена Кондратюк під час свого виступу у Сеймі Литви заявила, що боротися треба не лише з Російською Федерацією, а й з проросійською позицією в Європейському Союзі.

За її словами, проросійська позиція в ЄС щедро оплачується знижками на нафту і газ, а ще дешевими кредитами та бадьорими виступами пропагандистів від Russia Today.

– Литва стала прикладом для усього світу, коли першою вислала російських дипломатів та принципово відмовилася від російського газу. Росію треба виключити з усіх міжнародних інституцій, з Радбезу Організації Об’єднаних Націй та ізольовано від усього цивілізованого світу як ракову пухлину, – наголосила Кондратюк.

За її словами, те що зараз робить Росія в Україні – це знищення українського народу.

Олена Кондратюк нагадала виступ спікерки литовського Сейму Вікторії Чміліте-Нільсен у Верховній Раді. Вона тоді сказала, що напад Росії на Україну 24 лютого стався тому, що у 2014 році Захід не зупинив Російську Федерацію. Проте Захід має зробити це зараз.

На думку віцеспікерки Верховної Ради, сьогодні Україна бореться не лише за свою свободу, а й за свободу Європи.

– Сьогодні українці борються не лише за свою землю, за свою свободу, але і за свободу всієї Європи. Нам треба будувати нашу спільну політику світової безпеки, – наголосила Кондратюк.

А ще вона зазначила, що Україна, на жаль, не відчула підтримки Організації Об’єднаних Націй.

Зараз дивляться

– Ми, на жаль, не відчули підтримки й захисту від Організації об’єднаних націй, на які сподівалися і мали повне право як держава засновниця Організації Об’єднаних Націй. Ця організація була створена під гаслом – Ніколи знову! Саме для того, щоб жахіття Другої світової війни більше не повторювалися ніколи. Але це сталося знову і велика руйнівна війна прийшла в Європу, – сказала Олена Кондратюк.

На її думку, це сталося через багаторічну політику замирювання агресора та компромісів зі злом.

Заступниця голови Ради вважає, що світові треба нова політика безпеки, де ніхто не матиме права вето.

Олена Кондратюк наголосила, що світова спільнота має зробити усе можливе, щоб більше такі жахіття, як в Україні, не повторювалися; щоб більше жодне місто не було стерте з лиця землі.

10 травня Сейм Литовської Республіки визнав масштабну війну в Україні, яку розв’язала Росія, – геноцидом українського народу.

Також Сейм Литви визнав Російську Федерацію терористичною державою.