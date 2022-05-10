Україна не відчула підтримки та захисту від ООН – Олена Кондратюк у Сеймі Литви

Віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк зазначила, що Україна не відчула захисту від Організації Об’єднаних Націй.

Про це вона сказала під час свого виступу у Сеймі Литви.

За словами Кондратюк, 24 лютого 2022 року назавжди змінило ситуацію не лише в Україні, а й в Європі.

– Сьогодні українці борються не лише за свою землю, за свою свободу, але і за свободу всієї Європи, – сказала Олена Кондратюк.

На її думку, зараз дуже важливо спільно будувати політику світової безпеки.

– Ми, на жаль, не відчули підтримки й захисту від Організації Об’єднаних Націй, на які сподівалися і мали повне право як держава-засновниця Організації Об’єднаних Націй, – наголосила Кондратюк.

Раніше у своїй першій одностайній заяві щодо війни в Україні Рада безпеки ООН висловила “глибоке занепокоєння” та “рішучу підтримку” дипломатичних зусиль генерального секретаря ООН Антоніо Гутерреша щодо пошуку мирного врегулювання воєнного конфлікту.

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Раніше постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Радбезу ООН розповів про воєнні злочини армії РФ та закликав світ посилити санкції проти держави-агресорки.