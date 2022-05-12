Оборонна допомога та санкції проти РФ: Зеленський провів перемовини з Шольцем

Президент України Володимир Зеленський провів перемовини з німецьким канцлером Олафом Шольцем.
Про це український лідер повдомив у Twitter.
Лідери держав обговорили оборонну допомогу, взаємодію в енергетичній сфері, посилення санкцій проти РФ.
– Провів чергові перемовини з канцлером Німччини Олафом Шольцем. Говорили про оборонну допомогу, взаємодію в енергетичній сфері, посилення санкційного тиску на російського агресора. Цінуємо високий рівень діалогу з Німеччиною та підтримку в нашій боротьбі! – заявив Зеленський.
Провів чергові перемовини з канцлером ???????? @Bundeskanzler. Говорили про оборонну допомогу, взаємодію в енергетичній сфері, посилення санкційного тиску на російського агресора. Цінуємо високий рівень діалогу з ???????? та підтримку в нашій боротьбі!
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 11, 2022