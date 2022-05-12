Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 77 день війни
Вбили Вбили
226 дітей
Поранили Поранили
>417 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
2 060 дорослих
Факти / Україна / Політика

Оборонна допомога та санкції проти РФ: Зеленський провів перемовини з Шольцем

Євгенія Шапоренко, журналістка розділу Lifestyle
Оборонна допомога та санкції проти РФ: Зеленський провів перемовини з Шольцем

Президент України Володимир Зеленський провів перемовини з німецьким канцлером Олафом Шольцем.

Про це український лідер повдомив у Twitter.

Лідери держав обговорили оборонну допомогу, взаємодію в енергетичній сфері, посилення санкцій проти РФ.

– Провів чергові перемовини з канцлером Німччини Олафом Шольцем. Говорили про оборонну допомогу, взаємодію в енергетичній сфері, посилення санкційного тиску на російського агресора. Цінуємо високий рівень діалогу з Німеччиною та підтримку в нашій боротьбі! – заявив Зеленський.

Читайте
Байден та Шольц пообіцяли не визнавати перегляд кордонів України

Зараз дивляться

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка