Сотня авто, земельні ділянки і будівлі: суд арештував майно родичів Медведчука і Козака

Львівський суд задовольнив клопотання про арешт рухомого та нерухомого майна, яке належить підприємствам родичів підозрюваних у державній зраді народних депутатів Віктора Медведчука та Тараса Козака.

За даними Державного бюро розслідувань, обсяг статутного капіталу цих шести підприємств становить понад 80 млн грн. Зокрема, арештовані 126 автомобілів, серед яких і легкові транспортні засоби, і вантажівки КРАЗ та КАМАЗ.

Арешт із забороною права на відчуження та розпорядження майном накладено на три земельні ділянки, 11 нежитлових будівель та приміщень (серед них є приміщення площею майже 300 кв. м у центрі Львова).

У ДБР зазначили, що родичі підозрюваних у держзраді депутатів від ОПЗЖ Медведчука та Козака є фігурантами кримінального провадження за підозрою у зловживанні владою, порушенні правил охорони або використання надр та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (ст. 364, ст. 240, ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України).

Державне бюро розслідувань має намір ініціювати передання арештованого майна до Національного агентства України з управління активами.

Раніше працівники ДБР Львова провели обшуки на майже 30 об’єктах власності підозрюваних у держзраді політиків Медведчука та Козака, а суд наклав арешт на корпоративні права та рахунки підприємств їхніх родичів.