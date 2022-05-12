Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 81 день війни
Вбили Вбили
227 дітей
Поранили Поранили
>420 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
3 541 дорослих
Факти / Україна / Політика

У ВР хочуть ввести штрафи за порушення комендантської години та продаж алкоголю

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
Верховна Рада

У Верховній Раді України зареєстровано проєкт Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запровадження адміністративної відповідальності за порушення встановлених обмежень в умовах дії воєнного стану (№7356).

Текст законопроєкту розміщений на сайті парламенту.

Згідно законопроєкту, порушення комендантської години, тобто перебування на вулиці та в інших громадських місцях або рух транспорту без спеціальних перепусток – тягне за собою попередження або накладення штрафу від 170 до 510 грн.

Порушення спеціального режиму світломаскування під час дії воєнного стану пропонується карати попередженням або накладенням штрафу від 170 до 340 грн і на посадових осіб – від 425 до 850 грн.

Серед іншого, пропонується встановити, що порушення комендантської години у межах прикордонної смуги тягне за собою попередження або накладення штрафу від 1,7 тис. до 3,4 тис. грн.  

Також законопроєктом пропонується встановити, що порушення встановлених обмежень щодо продажу алкогольних напоїв під час дії воєнного стану тягне за собою накладення штрафу від 8,5 тис. до 17 тис. грн з конфіскацією предметів торгівлі та виручки, одержаної від продажу предметів торгівлі.

Зараз дивляться

Серед іншого, законопроєктом встановлюється, що порушення встановлених обмежень щодо реалізації (відпуску) лікарських засобів під час дії воєнного стану тягне за собою накладення штрафу від 1,7 тис. до 5,1 тис. грн з конфіскацією лікарських засобів та виручки, одержаної від їхнього продажу.

Читайте
Зеленський вніс до Верховної Ради указ про конфіскацію російського майна

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка