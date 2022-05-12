У ВР хочуть ввести штрафи за порушення комендантської години та продаж алкоголю

У Верховній Раді України зареєстровано проєкт Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запровадження адміністративної відповідальності за порушення встановлених обмежень в умовах дії воєнного стану (№7356).

Текст законопроєкту розміщений на сайті парламенту.

Згідно законопроєкту, порушення комендантської години, тобто перебування на вулиці та в інших громадських місцях або рух транспорту без спеціальних перепусток – тягне за собою попередження або накладення штрафу від 170 до 510 грн.

Порушення спеціального режиму світломаскування під час дії воєнного стану пропонується карати попередженням або накладенням штрафу від 170 до 340 грн і на посадових осіб – від 425 до 850 грн.

Серед іншого, пропонується встановити, що порушення комендантської години у межах прикордонної смуги тягне за собою попередження або накладення штрафу від 1,7 тис. до 3,4 тис. грн.

Також законопроєктом пропонується встановити, що порушення встановлених обмежень щодо продажу алкогольних напоїв під час дії воєнного стану тягне за собою накладення штрафу від 8,5 тис. до 17 тис. грн з конфіскацією предметів торгівлі та виручки, одержаної від продажу предметів торгівлі.

Зараз дивляться

Серед іншого, законопроєктом встановлюється, що порушення встановлених обмежень щодо реалізації (відпуску) лікарських засобів під час дії воєнного стану тягне за собою накладення штрафу від 1,7 тис. до 5,1 тис. грн з конфіскацією лікарських засобів та виручки, одержаної від їхнього продажу.