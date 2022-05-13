Україна не зможе миттєво стати членом Європейського Союзу без проходження всіх процедур. Водночас надання нашій державі статусу кандидата на членство в ЄС стане своєрідним тестом на щирість для Європи.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільній пресконференції з віцеканцлером, міністром економіки Німеччини Робертом Габеком у Берліні.

Кулеба зазначив, що в Києві усвідомлюють: про миттєвий вступ до ЄС не йдеться. До того ж, наша держава не має наміру “перестрибувати через голову” інших країн, які чекають на членство в блоці.

– Дуже важливо прояснити кілька речей. Перше – в жодному разі не йдеться про миттєвий вступ України до Євросоюзу, без проходження певного шляху. Друге – Україна в жодному разі не намагається перестрибнути через чиюсь голову і залишити тих, хто вже чекає на членство, позаду. Це не аргумент, я його чув від багатьох тут у Берліні. Але я хочу дуже чітко заявити, що надання Україні статусу кандидата на членство – це долучення України до Західних Балкан, які вже знаходяться у процесі, а не перестрибування через голову, – наголосив міністр.

Очільник МЗС нагадав, що протягом останніх кількох місяців від Євросоюзу лунають заяви про те, що українці надихають ЄС та є частиною європейської спільноти. Кулеба уточнив, що настав час продемонструвати це, надавши Україні статус держави-кандидата на членство в ЄС у червні 2022 року.

– Надання Україні статусу кандидата на членство в червні цього року – це тест, який або продемонструє, що всі ці слова були лише словами і насправді ніхто нас ніде не чекає і не готовий переводити красиві, правильні, важливі слова у реальні дії. Або це буде підтвердження того, що коли Європа щось говорить, вона саме це має на увазі, – заявив Кулеба.

Міністр додав, що ненадання нашій державі статусу кандидата стане “вбивством надії, яка є в українського народу”.

За словами Кулеби, зараз унікальний історичний момент, оскільки 91% українців підтримують членство в Євросоюзі. Очільник МЗС також наголосив, що в європейських політиків немає жодних раціональних аргументів для відмови Україні.

Зараз дивляться

9 травня стало відомо, що Україна заповнила другу частину анкети-опитувальника для отримання статусу держави-кандидата на членство в ЄС. У Єврокомісії пообіцяли розглянути анкету та ухвалити рішення у червні цього року.

Того ж дня президент Франції Еммануель Макрон висловив думку, що потрібні роки або навіть “десятиліття” для вступу України до Євросоюзу. А тому він запропонував створити альтернативний формат співпраці.

Цю заяву французького лідера прокоментував Дмитро Кулеба, зазначивши, що відмова Україні в статусі кандидата означатиме обман з боку Європи.