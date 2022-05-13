Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 78 день війни
Вбили Вбили
226 дітей
Поранили Поранили
>417 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
3 541 дорослих
Факти / Україна / Політика

Кулеба про членство України в ЄС: Про миттєвий вступ не йдеться

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Дмитро Кулеба

Україна не зможе миттєво стати членом Європейського Союзу без проходження всіх процедур. Водночас надання нашій державі статусу кандидата на членство в ЄС стане своєрідним тестом на щирість для Європи.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільній пресконференції з віцеканцлером, міністром економіки Німеччини Робертом Габеком у Берліні.

Кулеба зазначив, що в Києві усвідомлюють: про миттєвий вступ до ЄС не йдеться. До того ж, наша держава не має наміру “перестрибувати через голову” інших країн, які чекають на членство в блоці.

– Дуже важливо прояснити кілька речей. Перше – в жодному разі не йдеться про миттєвий вступ України до Євросоюзу, без проходження певного шляху. Друге – Україна в жодному разі не намагається перестрибнути через чиюсь голову і залишити тих, хто вже чекає на членство, позаду.

Це не аргумент, я його чув від багатьох тут у Берліні. Але я хочу дуже чітко заявити, що надання Україні статусу кандидата на членство – це долучення України до Західних Балкан, які вже знаходяться у процесі, а не перестрибування через голову, – наголосив міністр.

Очільник МЗС нагадав, що протягом останніх кількох місяців від Євросоюзу лунають заяви про те, що українці надихають ЄС та є частиною європейської спільноти. Кулеба уточнив, що настав час продемонструвати це, надавши Україні статус держави-кандидата на членство в ЄС у червні 2022 року.

– Надання Україні статусу кандидата на членство в червні цього року – це тест, який або продемонструє, що всі ці слова були лише словами і насправді ніхто нас ніде не чекає і не готовий переводити красиві, правильні, важливі слова у реальні дії. Або це буде підтвердження того, що коли Європа щось говорить, вона саме це має на увазі, – заявив Кулеба.

Міністр додав, що ненадання нашій державі статусу кандидата стане “вбивством надії, яка є в українського народу”.

За словами Кулеби, зараз унікальний історичний момент, оскільки 91% українців підтримують членство в Євросоюзі. Очільник МЗС також наголосив, що в європейських політиків немає жодних раціональних аргументів для відмови Україні.

Зараз дивляться
Читайте
Членство України в ЄС підтримують 66% європейців, найбільше у Португалії та Естонії

9 травня стало відомо, що Україна заповнила другу частину анкети-опитувальника для отримання статусу держави-кандидата на членство в ЄС. У Єврокомісії пообіцяли розглянути анкету та ухвалити рішення у червні цього року.

Того ж дня президент Франції Еммануель Макрон висловив думку, що потрібні роки або навіть “десятиліття” для вступу України до Євросоюзу. А тому він запропонував створити альтернативний формат співпраці.

Цю заяву французького лідера прокоментував Дмитро Кулеба, зазначивши, що відмова Україні в статусі кандидата означатиме обман з боку Європи.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Джерело: МЗС

Фото: УНІАН

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка